Napol | domenica di terrore sulla Circumvesuviana | principio di incendio | evacuata carrozza

Napoli - domenica tutti al mare ma arriva la prima perturbazione di giugno : In arrivo la prima perturbazione di giugno, con piogge e temporali anche forti su molte regioni settentrionali e un aumento della nuvolosità anche nel resto d'Italia, ad eccezione per le regioni più ...

Fumo da una cabina elettrica : domenica di paura alla stazione di Napoli : Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio alla stazione Centrale di Napoli per un corto circuito che ha prodotto l'uscita di Fumo da una cabina elettrica situata all'interno di un locale commerciale. '...

Crotone - domenica contro il Napoli : antivigilia di preghiera : 'Il vostro calcio al pallone domenica sia fatto con amore affinché possa essere la vostra più bella preghiera'. Così il rettore del santuario di Capocolonna, don Bernardino Mongelluzzi, si è rivolto a ...

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45: lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

Napoli - il sogno scudetto continua : «E domenica invadiamo Firenze» : Le prime foto dell'apoteosi napoletana sono arrivate quando il Napoli era ancora all'interno dello spogliatoio dell'Allianz Stadium. I giocatori saltellavano festanti cantando a...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Francesca Cipriani a Domenica Live : “Nino odia i Napoletani e non voleva venire qui” : Tutti contro tutti. Gli ex naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2018 si sono scatenati e oggi hanno fatto ‘impazzire’ Barbara d’Urso. A lanciare una delle accuse più grosse è stata, però, un volto noto del programma. Chi? Francesca Cipriani a Domenica Live si è scagliata contro Nino Formicola dicendo che quest’ultimo odiasse i napoletani e non volesse mettere piede in studio. Secondo la showgirl il vincitore del reality ...

Isola - tutti contro Nino Formicola : "Ce l'ha con i Napoletani e non voleva venire a Domenica Live" : "Nino Formicola ce l'ha con i napoletani". L'accusa, choc, arriva direttamente da alcuni ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, che ospiti dell'ultima puntata di Domenica Live, Domenica 22 aprile, hanno riferito alla conduttrice Barbara D'Urso alcune dichiarazioni che il vincitore del reality avrebbe rilasciato in Honduras. Agguerritissima, in particolare, Francesca Cipriani, secondo cui Formicola si sarebbe scagliato soprattutto contro Rosa ...

Domenica Live - la Cipriani svela : “Nino Formicola odia i Napoletani” : Francesca Cipriani svela un retroscena su Nino Formicola a Domenica Live Oggi per Barbara D’Urso è una Domenica molto difficile. La puntata di Domenica Live è stata caratterizzata dal ritardo in studio di Francesca Cipriani, ma anche dal retroscena svelato da Karina Cascella sulla lite dietro le quinte tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti ed Elena Morali. Poco prima di fare entrare in studio Nino Formicola, l’ex Pupa ha svelato che il comico ...