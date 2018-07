My Soul to Take film stasera in tv 1 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: #Oggi 1 Luglio ad #InequilibrioXXI h 18.30 The Ghepards – La Fanciulla con la cesta di frutta P.N h 19.45 Berardi/… - Armuniateatro : #Oggi 1 Luglio ad #InequilibrioXXI h 18.30 The Ghepards – La Fanciulla con la cesta di frutta P.N h 19.45 Berardi/… - musicnew_news : Influenzati dal synth funk degli '80s (S.O.S. Band, Midnight Star, and Jimmy Jam & Terry Lewis), i Cool Million son… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Mytoè ilin tv domenica 12018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:45. Il thriller diretto da Wes Craven ha come protagonisti Max Thieriot e Nick Lashaway. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Mytoin tv: scheda GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2010 REGIA: Wes Craven CAST: Max Thieriot, Nick Lashaway, Denzel Whir, Jessica Hecht, Zena Grey, Frank Grillo, Dennis Boutsikaris, Shareeka Epps, Danai Jekesai Gurira, Hannah Hodson, Emily Meade, Trevor St. John, John Magaro, Raúl Esparza, Elena Hurst, Eric Zuckerman, Lou Sumrall, Alberto Vazquez, Trevor Harker, Alexandra Wilson DURATA: 107 minuti Mytoin tv:Nella piccola città di Riverton c’è una leggenda che narra di un serial killer ...