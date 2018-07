Muore mentre passeggia a Mosso Santa Maria

Belluno - malore mentre corre alla Marmolada Historic Trail : Marco Muore a 57 anni : Tragedia sulle Dolomiti, dove era in corso la famosa Marmolada Historic Trail: un uomo di 57 anni, Marco Cantù, è morto mentre partecipava alla competizione molto probabilmente a causa di un infarto. Ha accusato il malore poco dopo la partenza e per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Castello gonfiabile esplode sulla spiaggia e vola via : Muore bimba di 4 anni mentre gioca : Una bambina di 4 anni è morta dopo che un Castello gonfiabile sul quale stava giocando sulla spiaggia di Gorleston , in Inghilterra, è esploso probabilmente a causa delle alte temperature. Decine di testimoni sotto choc: "E' stata la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita".Continua a leggere

Marsala - pilota di aerei di Tivoli Muore in vacanza mentre fa kitesurf : pilota di aerei muore mentre da kitesurf. E' successo a Marsala, in Sicilia sabato pomeriggio dove il giovane pilota era in vacanza. A perdere la vita Federico Laudani, 31 anni, di Tivoli. Il pilota ...

Trento - precipita e Muore mentre attraversa un baratro su di una corda sospesa : Per cause ancora da chiarire il dispositivo di sicurezza si sarebbe sganciato e l'uomo, che praticava lo "slackline", si è schiantato al suolo

Si sente male mentre fa kitesurf : 31enne laziale Muore a Marsala : Un ragazzo laziale di 31 anni, Federico Laudani, è annegato nel primo pomeriggio di oggi a Marsala. Il giovane, insieme a decine di altri ragazzi, stava facendo kitesurf e avrebbe avuto un improvviso ...

Mondiali di calcio 2018 : ragazza Muore per colpa di un bicchiere mentre brinda per la vittoria del Brasile : La gioia per la vittoria della sua squadra ai Mondiali di calcio è costata la vita ad una ragazza brasiliana di 30 anni. Dopo un esordio al rallentatore con il pareggio per 1-1 con la Svizzera, il Brasile, squadra del cuore della ragazza, aveva bisogno di una vittoria per accedere alla fase ad eliminazione come prima del girone. La polizia riferisce che Tamra Maiochi era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino ...

Valsesia : Muore a 38 anni mentre cerca funghi : Non sono ancora chiare le cause che, venerdì sera, hanno portato alla morte di un uomo di 38 anni residente ad Alagna. A quanto si apprende, stava cercando funghi quando, all'improvviso, avrebbe perso ...

“Mi fa male lo stomaco” - Lorenzo Muore per un malore mentre è in vacanza con la moglie : Lorenzo Valese si era sentito male nelle ore precedenti accusando malesseri di stomaco. La mattina seguente il malore fatale mentre si preparava ad andare in spiaggia con la moglie. Inutile l'intervento dei soccorsi allertati dalla donna: i medici hanno provato un massaggio cardiaco ma si sono dovuti arrendere poco dopo.Continua a leggere

Smartphone esplode mentre è sotto carica : Muore uomo d’affari malese : Nazrin Hassan ha perso la vita in seguito all'esplosione di uno Smartphone che aveva lasciato sotto carica mentre dormiva.Continua a leggere