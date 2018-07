Multa 10 000 franchi a Federcalcio russa

Giudice Sportivo - Multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi : Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:47:00 GMT)