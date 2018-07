MSI GE73VR 7RE Raider - recensione

eurogamer

(Di domenica 1 luglio 2018) Siamo nuovamente qui a parlare di MSI, l'azienda taiwanese in questi ultimi mesi continua a sfornare nuovi prodotti, tra device inediti e aggiornamenti, per rimpinguare ulteriormente le fila della propria line-up. Oggi tocca al notebook MSI7RE. Quello che a prima vista può sembrare la dicitura di un codice fiscale in realtà serve per identificare un laptop gaming bilanciato con un ottimo rapporto qualità/prezzo/potenza, nella sua versione da 17".A prima vista è un laptop decisamente imponente, com'è lecito aspettarsi da un notebook da 17 pollici. Le dimensioni ciclopiche sono tuttavia compensate da un design piuttosto riuscito. Questo MSI7RE fa parte di una linea con molti modelli simili, è infatti piuttosto sottile e non pesa nemmeno tanto, poco meno di 3 Kg. È persino possibile sollevarlo con una sola mano senza rischiare di distruggerlo o di farsi venire uno ...