MotoGp – Vinales sorridente ma pungente | “problemi con la messa a punto! Io do sempre il

MotoGp - in Olanda vittoria per Marquez davanti a Rins e Vinales : Roma - Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Olanda, classe MotoGp: sul podio, accanto al campione del mondo, in sella alla Honda, anche Alex Rins , Suzuki, e Maverick Vinales , Yamaha, . Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, quinto per Valentino Rossi, con la seconda Yamaha ufficiale ; ...

MotoGp – Marquez stratega - Rins con il mal di stomaco e Vinales che voleva vincere : le prime parole dei piloti dopo il Gp d’Olanda : Marquez, Rins e Vinales giungono per primi sul traguardo del Gp d’Olanda: le impressioni a caldo dei tre piloti spagnoli Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del Motomondiale. Secondo sul traguardo del ...

MotoGp - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGp – Vinales e le modifiche sbagliate ad Assen : “ho lavorato bene - spero che il team mi dia l’arma per lottare” : Maverick Vinales sesto in griglia di partenza al Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche di Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato ...

MotoGp Assen Libere3 - Marquez svetta; Vinales incollato a 1 millesimo. Vale 4° : Marc Marquez è stato il più veloce nella terza sessione di libere della MotoGP ad Assen. Con il tempo di 1'33"341 lo spagnolo della Honda precede cinque piloti racchiusi in appena 62 millesimi, ...

MotoGp in Olanda : qualifiche alle 14 - 10 - la Yamaha di Vinales batte un colpo : Maverick Vinales , Yamaha, è la sorpresa della prima giornata di prove del Gp di Olanda, che si corre sulla pista di Assen. Ha segnato, infatti, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere ...

MotoGp - prime libere targate Yamaha ad Assen : Vinales 1° - Rossi 4° : Sempre al limite anche se molto imperfetto, il campione del mondo chiude come ottavo a oltre 6 decimi nella sessione pomeridiana. Ottima sessione pomeridiana di Andrea Iannone che segna il secondo ...

MotoGp - Assen : il giorno di Viñales : E' di poco più di un decimo il vantaggio di Maverick Viñales sul resto della compagnia, guidata da Andrea Iannone: è questo il responso del primo giorno di prove libere sul tracciato di Assen, ...

MotoGp 2018 - Assen - Maverick Vinales : 'Forcella ok - peccato averla solo ora' : Se le previsioni vanno avanti cosi sarebbe il massimo perché questa è una delle piste più belle del mondo e girare qui 3 giorni con il sole , quando di solito c'è sempre rischio pioggia, sarebbe ...

MotoGp - libere Assen Vinales in più veloce - poi tre italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Assen - All'inizio della passata stagione aveva fatto il prepotente, vincendo 3 dei primi 5 gp. Poi Maverick Viñales ha cominciato a rallentare come la Yamaha, e il predestinato - il pilota che ...

MotoGp – Vinales ritrova il sorriso ad Assen : “la nuova forcella? Provarla prima ci avrebbe risolto tanti problemi” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla fine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Sensazioni positive ...

MotoGp - Vinales domina le libere di Assen davanti agli italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Marc Marquez non ripete la performance del mattino e lascia spazio al connazionale di Maverick Vinales , Yamaha, : è suo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda, ad ...