MotoGp – Tra Marquez e Rins è incontro-scontro! Il contatto dubbio tra i due spagnoli

MotoGp – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp - Lorenzo-Marquez : sorpassi di fuoco ad Assen - è guerra tra futuri compagni di squadra [VIDEO] : Marquez e Lorenzo sono in testa alla corsa sul circuito di Assen, i due futuri compagni di squadra ‘se le danno’ a suon di sorpassi I primi giri del Gp d’Olanda, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, s’infiammano con la lotta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. I due futuri compagni di squadra se le danno di santa ragione a suon di sorpassi. Il circuito di Assen regala grandi emozioni. ...

MotoGp e F1 insieme - che domenica! Gli orari e come vedere le gare in tv - una dopo l’altra! Dirette e differite su Sky e TV8 : Che domenica bestiale! Una giornata calda, avvincente, appassionante, spettacolare si profila per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi una domenica 1° luglio a tutto gas con le gare di MotoGP e F1: tra il GP di Olanda e il GP di Austria non ci sarà un momento di tregua. Alle ore 14.00 tutti ad Assen per lo show nella Cattedrale del Motociclismo, poi alle ore 15.00 show al Red Bull Ring con i bolidi a quattro ruote. Due ...

MotoGp - GP Olanda. Franco Morbidelli - frattura alla mano sinistra : niente qualifiche e gara ad Assen : Sto bene, non alla grande ma bene ", ha spiegato Franco Morbidelli a fine giornata ai microfoni di Sky Sport MotoGP, "Quando le cose non vanno esattamente come vorrei invece di tirare i remi in barca e tranquillizzarmi cerco di dargliene ancora di piu e spesso finisce così". Sulla dinamica dell'...

MotoGp – Jorge Lorenzo e le strane qualifiche di Assen : “sembra che tutti si siano messi d’accordo oggi” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella ...

MotoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp – Dovizioso e le strane qualifiche di Assen : “tempi esagerati! Io e Valentino ci siamo tirati a vicenda” : Dovizioso sereno e positivo dopo il quarto tempo di oggi nelle qualifiche del Gp d’Olanda: le sensazioni del forlivese Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze ...

MotoGp - brutta caduta per Morbidelli ad Assen : il pilota rimedia una frattura alla mano sinistra : Morbidelli prende una brutta botta durante le Fp3 sul circuito di Assen, il pilota costretto a recarsi in ospedale per controlli Franco Morbidelli ha rimediato una brutta caduta durante le Fp3 del Gp d’Olanda. Sul circuito di Assen il pilota italo-brasiliano ha perso il controllo della sua moto finendo nella ghiaia. L’allarme per le condizioni di salute di Morbidelli sembrava rientrato quando il pilota si è imbarcato ...

MotoGp - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...

MotoGp – Meregalli tra sorrisi e problemi da risolvere : “Maverick positivo - con Vale dobbiamo sistemare un aspetto importante” : Le sensazioni di Maio Meregalli al termine della prima giornata di prove ad Assen: il team Yamaha sorride dopo le Fp2 del Gp d’Olanda Prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR La Yamaha quindi può sorridere ...

MotoGp – Vinales tra frustrazione e ‘amicizie’ : “piango ai box! Valentino? Non sarò mai arrabbiato con lui” : La sincerità di Maverick Vinales: lo spagnolo si mette a nudo tra pianti ai box e frustrazione. E su Valentino Rossi… La MotoGp riparte dal Gp d’Olanda! Oggi la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere sul circuito di Assen. La Yamaha cerca di risollevarsi dopo un periodo non proprio brillante e di puntare alla vittoria dopo un anno di digiuno: Rossi ha infatti ...

MotoGp – Domenicali bacchetta i tifosi - tra sorrisi e stanchezza : “Lorenzo? Sono stufo di…” : Claudio Domenicali sincero tra sorrisi e rimproveri: l’ad Ducati stanco di dover parlare dell’addio di Jorge Lorenzo, ma fiducioso e positivo in ottica Mondiale Domani si accendono i riflettori sui piloti della MotoGp ad Assen. Si comincia con la conferenza stampa del giovedì per poi dare ufficialmente il via, venerdì mattina, al weekend di gara del Gp d’Olanda. Occhi puntati sulla Ducati, reduce da due vittorie consecutive con ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Sono molto motivato e concentrato» : TORINO - Anche Maverick Viñales, come Valentino Rossi, punta molto sul GP d'Olanda per tornare a lottare nelle posizioni di vertice. Lo spagnolo è ottimista: ' Siamo quasi a metà stagione e ...

MotoGp – Crutchlow e quello strano modo di elogiare Marquez : “ci fa sembrare idioti” : Cal Crutchlow e i miracolosi salvataggi di Marc Marquez: il britannico esalta le doti dello spagnolo della Honda I piloti della MotoGp, dopo una settimana di pausa, sono pronti a tornare in pista. Si vola ad Assen, per il Gp d’Olanda, dove lo scorso anno è stato Valentino Rossi a trionfare, ottenendo l’ultimo successo della Yamaha. Occhi puntatissimi anche su Marc Marquez, leader della classifica piloti, che riesce sempre a stupire ...