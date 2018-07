MotoGp | sensazioni negative per Valentino Rossi dopo il warm up | “ho provato cose che non

MotoGp – Test Montmelò - le sensazioni di Dovizioso : “andiamo a casa contenti e fiduciosi” : Andrea Dovizioso torna a casa fiducioso e soddisfatto dai Test di ieri al Montmelò : le sensazioni del ducatista I piloti della MotoGp sono tornati in pista ieri, dopo il Gp di Le Mans, per una giornata di Test sul circuito del Montmelò . Il più veloce è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Lorenzo. Quinto tempo per Dovizioso , alle spalle di Crutchlow. Sereno e positivo il forlivese della Ducati, fresco di rinnovo e reduce dal secondo ...

MotoGp – Zarco emozionato - Marquez impotente e Petrucci esaltato : le sensazioni dei primi tre nel parco chiuso : Johann Zarco , Marc Marquez e Danilo Petrucci hanno espresso le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp di Le Mans Quarta pole position per Johann Zarco , ma quella di Le Mans è certamente la più bella di tutte essendo arrivata davanti al proprio pubblico. AFP/LaPresse Il francese della Tech 3 beffa Marc Marquez proprio nel finale, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto dopo aver tentato il tutto per tutto nell’ultimo giro a ...

MotoGp – I test regalano fiducia a Vinales : “arrivo a Le Mans con sensazioni positive” : Maverick Vinales in Francia per far bene: le sensazioni dello spagnolo Yamaha alla vigilia del Gp di Le Mans Marquez e colleghi sono pronti per un nuovo weekend di gara. Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp sono comunque scesi in pista per due giornate di test, una a Jerez e una al Mugello, adesso si torna a sfrecciare a caccia di importanti vittorie e preziosi punti. La Yamaha cercherà di risollevarsi dopo il ...