MotoGp – Rossi da sogno ad Assen | il sorpasso su Marquez è una goduria VIDEO

MotoGp - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGp - Crutchlow esilarante nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

MotoGp – Marquez sculetta - Rossi alza il pollice : la gioia di Marc e Vale dopo le qualifiche di Assen [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi felicissimi per i risultati ottenuti nelle qualifiche del Gp d’Olanda: le esultanze dei due campioni Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp Risultati Qualifiche Assen : prima fila per Márquez - Crutchlow e Rossi : Lo spagnolo della Honda ha centrato il miglior tempo nelle Qualifiche di Assen e domani partirà in pole. Con lui, in prima fila, Cal Crutchlow e Valentino Rossi, terzo per appena 59 millesimi Le due sessioni di libere di ieri avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca, vuoi per la poca verve dei Risultati, vuoi per la testa alle Qualifiche di oggi. Ad Assen, oggi, qualcosa di straordinario è, invece, accaduto. Marc Márquez, che ...