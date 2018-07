MotoGp – Miss Olanda ‘innamorata’ di Marquez | Maruschka Sahiboe rende social la sua

MotoGp - Morbidelli e quell’ammissione di Valentino Rossi : “il mio approdo in Yamaha? Se lo dice Vale…” : Il pilota italiano ha commentato le frasi in conferenza stampa di Valentino Rossi, soffermandosi sul suo possibile approdo nel team satellite Yamaha Una giornata in chiaroscuro per Franco Morbidelli ad Assen, il pilota italiano infatti ha chiuso nella top ten al mattino per poi piazzarsi nel pomeriggio oltre il ventesimo posto. / AFP PHOTO / LLUIS GENE A tenere banco però sono le voci circa un suo passaggio al Team satellite ...

MotoGp - rubata una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar : furto su commissione? : Una tuta ufficiale di Valentino Rossi è stata rubata a La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui il Dottore conquistò il terzo posto nel GP del Qatar 2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è stata rubata da un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un ...

MotoGp - GP Catalunya. Barcellona - Dovizioso in missione recupero : La sfida a distanza tra Marquez e Dovizioso riparte da Barcellona: dopo la caduta del rivale al Mugello, l'italiano ha accorciato il divario in classifica a 29 punti e con una vittoria potrebbe ...

MotoGp Italia - Petrucci : «I commissari dovrebbero fare qualcosa contro Marquez» : SCARPERIA - È stato per lunghi tratti in lizza per il podio Danilo Petrucci, ma poi si è dovuto accontentare della sesta piazza. Il pilota ternano però ha avuto qualcosa da dire sul comportamento di ...

MotoGp - la Gp Commission cambia la procedura di partenza : mai più un altro caso come quello in Argentina : Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prix Commission ha deciso di modificare la procedura di partenza: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza per evitare un’altra griglia di partenza con tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nel caso in cui un pilota debba ...