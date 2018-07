MotoGp | Lorenzo-Marquez | sorpassi di fuoco ad Assen | è guerra tra futuri compagni di

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / GP Olanda 2018 : pole position per Marquez. Lorenzo in difficoltà (Assen) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP GP Olanda 2018: ad Assen prima pole position per Marc Marquez. In prima fila anche Crutchlow e Valentino Rossi: sarà battaglia.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:44:00 GMT)

MotoGp – Jorge Lorenzo e le strane qualifiche di Assen : “sembra che tutti si siano messi d’accordo oggi” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella ...

MotoGp - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...

MotoGp - Lorenzo contento a metà della sua Ducati : “è molto instabile nelle curve veloci - se miglioro…” : Il pilota della Ducati ha analizzato la seconda sessione di prove libere, indicando i problemi da risolvere per poter lottare con i migliori E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, a far segnare il miglior tempo è stato un incontenibile Maverick Vinales, a dimostrazione che la pista olandese continua a dare sensazioni positive ai piloti Yamaha. Secondo tempo invece per Andrea Iannone, seguito da Danilo ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : nelle Fp1 di Assen scivolata per il maiorchino [VIDEO] : Caduta per Jorge Lorenzo nelle Fp1 del Gp d’Olanda: nessuna grave conseguenza per il maiorchino della Ducati-- Il weekend di Assen è iniziato con una Caduta per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati è scivolato proprio sul finale della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il ducatista, reduce da due vittorie consecutive in sella alla Desmosedici Gp, è scivolato proprio verso il termine della sessione di Fp1, senza ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i rimpianti Ducati e i festeggiamenti : “Marc dice che c’è meno affetto rispetto a Dovi? Ecco cosa penso” : Jorge Lorenzo, i festeggiamenti Ducati e i rimpianti del team di Borgo Panigale: il maiorchino ha le idee chiare I piloti della MotoGp sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. La Yamaha spera in quella vittoria che manca da più di un anno ormai, quando Valentino Rossi vinse proprio sul circuito di Assen, ma non bisogna dimenticarsi della Honda di Marquez e della Ducati. / AFP PHOTO / Josep ...

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Domenicali chiede il titolo? Ci vuole calma» : ROMA - Jorge Lorenzo spegne subito gli entusiasmi di Domenicali. Il pilota spagnolo è ovviamente contento delle due vittorie consecutive ma non si sbilancia in vista del Gran Premio di Assen: ' ...

MotoGp - Rossi : 'Assen favolosa - ci proverò'. Lorenzo : 'Il Mondiale? Calma' : Il Mondiale della MotoGP riparte da Assen. Sul tracciato olandese sono tanti i temi del campionato, da Marc Marquez che vuol difendere e se possibile aumentare il vantaggio di 27 punti su Valentino ...

MotoGp – Lorenzo frena l’entusiasmo di Domenicali : “calma - umiltà e lavoro” : Jorge Lorenzo non si monta la testa dopo le vittorie al Mugello e Montmelò: le sensazioni del maiorchino della Ducati in conferenza stampa ad Assen La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp – Marquez - l’arrivo di Lorenzo in Honda e quei paragoni con Rossi : “Valentino? Un punto di riferimento” : Marc Marquez e quelle parole di elogio nei confronti di Valentino Rossi che lasciano sorpresi: lo spagnolo della Honda continua ad avere come punto di riferimento il Dottore-- I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo una settimana di stop. Oggi la conferenza stampa di Assen darà il via al weekend del Gp d’Olanda, in attesa di accendere i motori, domani mattina, per la prima sessione di prove libere. Si prospetta uno spettacolo ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGp - Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : 'posso ancora vincere' : Sul titolo di campione del mondo Dovizioso ci crede: 'assolutamente sì. dice convinto di poterlo ancora ottenere I punti non sono tanti, sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di Marquez, ma ...

MotoGp – Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : “posso ancora vincere” : Andrea Dovizioso parla alla World Ducati Week 2018 della sua stagione in MotoGp dopo la caduta che l’ha visto protagonista in Catalunya alla World Ducati Week 2018 si è presentata oggi la nuova Monster 1200 25° anniversario. A prendere parte all’evento del team di Borgo Panigale anche il pilota di MotoGp più rappresentativo della squadra italiana: Andrea Dovizioso. Il motociclista, che questo weekend sarà impegnato sul circuito di ...