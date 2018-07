MotoGP | GP Assen all' ultimo respiro | tutti i sorpassi VIDEO

MotoGP – Valentino Rossi duro ma esilarante ad Assen : “abbiamo fatta a chi ce l’ha più grosso! Dovi? Ecco cosa penso” : Valentino Rossi esilarante e sincero: il Dottore commenta il pazzesco Gp d’Olanda tra sorpassi folli e contatti incredibili Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo ...

MotoGP - spettacolo ad Assen Marquez vince e allunga - Dovizioso quarto e Rossi 5° : Per un po' andava in testa il campione del mondo, poi Jorge, quindi era DesmoDovi a farsi sotto passando il catalano sul dritto ma quello che rispondeva in ingresso curva. Un gioco di colori a 300 ...

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez - colpo da titolo piloti? Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:41:00 GMT)

MotoGP Risultati Gara Assen : Márquez - Rins e Viñales sul podio : Ad Assen si è appena conclura una Gara fatta di duelli. Tra le Ducati di Lorenzo e Dovizioso e le Yamaha di Rossi e Viñales. Il tutto condito dall’impeto di Márquez che ha portato a casa l’ennesimo podio di stagione Partenza a fionda di Jorge Lorenzo che dalle retrovie post qualifiche di ieri, guizza in testa alla Gara dettandone i ritmi. Secondo giro e il pilota della Ducati commette un leggero errore e va largo: come un falco ...

MotoGP - la classifica piloti dopo il gran premio ad Assen : MotoGp, la classifica piloti – Si è conclusa una gara spettacolare ad Assen valida per il Mondiale di MotoGp, è andata in scena una delle migliori gare in assoluto degli ultimi anni, bagarre pazzesca per la vittoria e tanti piloti in corsa per la vittoria fino all’ultimo. Inizio importante per Jorge Lorenzo, il maiochino poi crolla negli ultimi giri, velocissimo ovviamente anche il solito Marc Marquez, spettacolari anche Valentino ...

MotoGP – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGP – Rossi da sogno ad Assen : il sorpasso su Marquez è una goduria [VIDEO] : Che goduria il sorpasso di Valentino Rossi su Marc Marquez al Gp d’Olanda: il Dottore a caccia del podio ad Assen Valentino Rossi ama la pista di Assen e non lo ha mai nascosto. Il Dottore sogna una fantastica vittoria, come accaduto lo scorso anno, al Gp d’Olanda, nella Cattedrale delle moto. Nonostante i problemi della Yamaha, il nove volte campione del mondo è riuscito a conquistare ieri una fantastica prima fila e, oggi, ...