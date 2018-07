MotoGp – Contatto Rossi-Lorenzo | le conseguenze sulla moto di Jorge e il vero motivo del

MotoGp - Petrucci torna sul contatto con Marquez : “se lo avessi spinto fuori io - sarei stato penalizzato” : Danilo Petrucci ha parlato del contatto con Marquez avvenuto nelle fasi iniziali del Gp del Mugello, sottolineando come le cose sarebbero andate diversamente a parti invertite Danilo Petrucci non ci sta e, a distanza di quasi due giorni dal Gp del Mugello, torna a soffermarsi sul contatto avvenuto in avvio di gara con Marc Marquez . Una comportamento, quello dello spagnolo, che ha rovinato la gara del pilota della Pramac, costretto ad una ...

MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...