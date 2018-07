MotoGp – Che paura ad Assen | strana frenata di Lorenzo | Valentino Rossi lo tampona! Che

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi cerca l'impresa ad Assen - anche Dovizioso può impensierire Marquez! : Griglia di partenza Cronaca warm up CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.52 La partenza sarà molto importante. Marquez può imprimere il ...

MotoGp - sensazioni negative per Valentino Rossi dopo il warm up : “ho provato cose che non mi son piaciute” : Il pilota pesarese non è apparso troppo soddisfatto di quanto provato durante il warm up, chiuso al nono posto distante da Marquez Marc Marquez continua a dominare il week-end di Assen, il pilota della Honda chiude al comando anche il warm up, ultimo step prima del Gran Premio di questo pomeriggio. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:33.939, precedendo di due decimi la Ducati di Andrea Dovizioso, apparso tonico e determinato questa ...

MotoGp e F1 insieme - che domenica! Gli orari e come vedere le gare in tv - una dopo l’altra! Dirette e differite su Sky e TV8 : Che domenica bestiale! Una giornata calda, avvincente, appassionante, spettacolare si profila per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi una domenica 1° luglio a tutto gas con le gare di MotoGP e F1: tra il GP di Olanda e il GP di Austria non ci sarà un momento di tregua. Alle ore 14.00 tutti ad Assen per lo show nella Cattedrale del Motociclismo, poi alle ore 15.00 show al Red Bull Ring con i bolidi a quattro ruote. Due ...

F1 e MotoGp in contemporanea - che domenica! Il programma - gli orari e come vedere tutto in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. FOTOCATTAGNI

F1 e MotoGp in contemporanea - che domenica! Il programma - gli orari e come vedere tutto in tv : Domenica 1° luglio a tutto gas: non avremo un momento di tregua, una vera e propria domenica bestiale all’insegna dei motori durante la quale gli appassionati potranno gustarsi F1 e MotoGP una in fila all’altra, praticamente in contemporanea. I bolidi a quattro ruote si cimenteranno con il GP d’Austria a partire dalle ore 15.10, ma prima riflettori puntati su Assen dove i centauri si daranno battaglia nel GP di Olanda con la ...

MotoGp - Crutchlow esilarante nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : a che ora comincia la gara e su che canale vederla in tv? : Si inizia a fare sul serio ad Assen, è arrivata la domenica del Gran Premio di Olanda 2018. Le tre classi scenderanno in pista sulla celebre Università della moto, un tracciato sul quale ogni pilota sogna di vincere almeno una volta nella propria carriera. Si annuncia grande battaglia in ogni classe, con Valentino Rossi che vuole sbloccarsi dopo l’ultimo successo proprio di un anno fa, mentre in Moto2 e Moto3 la pattuglia italiana parte ...

MotoGp - GP Olanda. Franco Morbidelli - frattura alla mano sinistra : niente qualifiche e gara ad Assen : Sto bene, non alla grande ma bene ", ha spiegato Franco Morbidelli a fine giornata ai microfoni di Sky Sport MotoGP, "Quando le cose non vanno esattamente come vorrei invece di tirare i remi in barca e tranquillizzarmi cerco di dargliene ancora di piu e spesso finisce così". Sulla dinamica dell'...

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e le strane qualifiche di Assen : “sembra che tutti si siano messi d’accordo oggi” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella ...

MotoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : gara (domenica 1° luglio). Su che canale vederla in tv? Gli orari su Sky e TV8 : Domenica 1° luglio si correrà il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I piloti saranno assoluti protagonisti sul circuito di Assen, la ribattezzata Università del Motociclismo dove saltano fuori tutte le doti tecniche dei piloti su un tracciato particolarmente impegnativo che non lascia un attimo di respiro. Ci sarà davvero da divertirsi con una gara che si preannuncia intensa, appassionante e avvincente dove può davvero succedere di ...

DIRETTA MotoGp QUALIFICHE ASSEN/ Live : pole Marquez di un soffio - Rossi e Dovizioso ci sono : DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, FP3 e FP4 Live del GP Olanda 2018 ad ASSEN: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:39:00 GMT)

MotoGp – Marquez sculetta - Rossi alza il pollice : la gioia di Marc e Vale dopo le qualifiche di Assen [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi felicissimi per i risultati ottenuti nelle qualifiche del Gp d’Olanda: le esultanze dei due campioni Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...