Motocross | GP Indonesia MXGP 2018 | Tony Cairoli cade al penultimo giro | vittoria buttata!

Motocross - GP Indonesia MX2 2018 : trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica : È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

LIVE Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli vince gara-1! Herlings si arrende : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. In Asia potremmo assistere a una svolta nel campionato, si riaccende la sfida tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings: il siciliano ha vinto le due gare in Lombardia portandosi a soli 12 punti di ritardo in classifica generale dal rivale olandese che ritorna dopo l’infortunio in allenamento che gli aveva impedito di presenziare a Ottobiano. Il ...

Motocross - GP Indonesia 2018 : a che ora corre Tony Cairoli? Programma - orari e come vederlo in tv e streaming : Oggi (1° luglio) andrà in scena sul tracciato di Pangkal Pinang (Indonesia) il dodicesimo round stagionale del Mondiale 2018 di Motocross. Nella classe MXGP Antonio Cairoli va a caccia del suo rivale Jeffrey Herlings, nuovamente in sella alla sua KTM e in evidenza nel corso della Qualifying Race. Olandese vincitore della prova del sabato proprio davanti al siciliano che, usufruendo dell’infortunio in allenamento di Herlings ha saputo ...

Motocross - GP Indonesia 2018 : Jeffrey Herlings torna e fa sua la qualifying race davanti a Cairoli. Nella MX2 vince Prado : Jeffrey Herlings (KTM) rientra dopo lo stop per l’infortunio alla spalla e si rimette a fare quello che gli riusciva benissimo prima dello stop: vincere. L’olandese, infatti, si aggiudica la qualifying race del GP di Indonesia della MXGP e si rimette subito a correre dopo aver assistito al dominio del suo rivale Tony Cairoli nel fine settimana di Ottobiano che, suo malgrado, aveva dovuto saltare. il leader della classifica generale ...