Moto3 Olanda | Martin vince e conquista il primo posto in classifica

Moto3 - GP Olanda 2018 : colpo doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio - Bezzecchi spreca tutto : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole position! Bastianini e Bulega in prima fila - Bezzecchi è ottavo : Sarà Jorge Martin a scattare davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP d’Olanda. Lo spagnolo ha conquistato la pole position al termine di una qualifica a lungo condotta e poi risolta nel finale con un giro pazzesco, in 1’42″039. Un crono che la dice lunga sulle capacità di Martin (che ieri era stato autore di una brutta caduta) e sul suo ruolo di favorito in vista di domani, quando lo spagnolo tenterà di invertire la rotta ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : prove libere 3. Marco Bezzecchi vola ad Assen davanti a Canet - quarto Bastianini davanti a Dalla Porta : La mattinata del Gran Premio di Olanda della Moto3 elegge il nostro Marco Bezzecchi come pilota più veloce. L’alfiere del team KTM Redox ha fatto segnare il miglior tempo della terza sessione di prove libere in 1:42.308 (limando oltre sei decimi rispetto a ieri) confermandosi in stato di grazia e, soprattutto, pronto a lottare per pole position e vittoria anche ad Assen. Al secondo posto si è classificato lo spagnolo Aron Canet (Honda EG ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Aron Canet sfreccia - Marco Bezzecchi è sesto. Brutta caduta per Jorge Martin! : È Aron Canet il più veloce della prima giornata di Moto3 ad Assen. Lo spagnolo è stato un fulmine nelle prove libere 2, chiuse con il miglior tempo in 1’42″677. Il pilota del team Estrella Galicia si è preso il primo posto proprio nel finale di una sessione di prove caratterizzato dalla Brutta caduta di Jorge Martin, protagonista di un brutto high-side in curva 4 a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Il pilota del team Gresini è ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Bezzecchi è secondo e risponde presente : Non è una sorpresa. Miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di Moto3, per Jorge Martin che, sulla Honda del Team Gresini, è stato l’unico ad infrangere la barriera dell’1’43” (1’42″771). Un’altra dimostrazione delle grandi qualità del centauro spagnolo nella massimizzazione della propria prestazione. Marco Bezzecchi, però, risponde presente. Il leader del ...

