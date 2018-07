Moto3 | GP Assen | Martin vince e sale in testa al Mondiale

Moto3 Assen - brinda Martin; Bezzecchi cade alla fine e gli cede la vetta : Vittoria e primato in classifica, dopo aver conquistato la pole sabato: per Jorge Martin è stato il GP perfetto. Partito da favorito, lo spagnolo del team Gresini ha confermato la sua superiorità, ma ...

Moto3 – Martin re di Assen e di classifica : Bezzecchi no! La caduta all’ultimo giro costa a Marco la leadership del campionato : Jorge Martin vince il settimo round del campionato mondiale di Moto3, il pilota spagnolo trionfa ad Assen Il settimo round del campionato mondiale di Moto3 porta la firma di Jorge Martin. Dopo la pole position di ieri, sul circuito di Assen, a tagliare per primo il traguardo è stato proprio il pilota spagnolo. Il motociclista vincitore del Gp d’Olanda è stato seguito da Aron Canet e da Enea Bastianini. Da segnalare la caduta di ...

Moto3 Assen - Martin fa la pole; in Moto2 brilla Bagnaia : Sarà Jorge Martin a scattare in pole nel GP di Olanda della Moto3. Sulla pista di Assen lo spagnolo del team Gresini coglie la quinta pole delle ultime 6 gare, segna il tempo di 1'42"039 e precede ...

Moto3 - Bezzecchi vola in 3/e libere Assen : ROMA, 30 GIU - Marco Bezzecchi è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3, in vista del gp di Olanda che si corre domani sul circuito di Assen. In sella a una Ktm il 19enne ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : prove libere 3. Marco Bezzecchi vola ad Assen davanti a Canet - quarto Bastianini davanti a Dalla Porta : La mattinata del Gran Premio di Olanda della Moto3 elegge il nostro Marco Bezzecchi come pilota più veloce. L’alfiere del team KTM Redox ha fatto segnare il miglior tempo della terza sessione di prove libere in 1:42.308 (limando oltre sei decimi rispetto a ieri) confermandosi in stato di grazia e, soprattutto, pronto a lottare per pole position e vittoria anche ad Assen. Al secondo posto si è classificato lo spagnolo Aron Canet (Honda EG ...

Moto3 – Di Giannantonio - che botta ad Assen! Fabio a tu per tu con la sua Honda durante la caduta [VIDEO] : Brutto incidente per Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen il pilota italiano rimedia una caduta pazzesca nella ghiaia Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen, rimedia una caduta folle. Mentre stava mettendo alla prova la sua moto nell’ultima sessione di prove libere, il motociclista italiano ha perso il controllo della moto ed è andato a finire nella ghiaia. La sua due ruote nella caduta ha ...

Moto3 - Bulega e Assen : il feeling c'è : ... chiaramente con ampi margini di miglioramento in vista delle qualifiche in programma domani alle 12:35 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, .

Moto3 – Paura ad Assen : terribile caduta per Jorge Martin - lo spagnolo portato via in barella : Che spavento ad Assen con la terribile caduta di Jorge Martin nelle Fp2 del Gp d’Olanda Grande spavento in pista oggi, ad Assen, durante la seconda sessione di prove libere di Moto3 del Gp d’Olanda. Jorge Martin è stato protagonista di un terribile highside che ha visto necessario l’intervento dei soccorsi. Fermo in terra, lo spagnolo, è stato portato via dalla pista in barella, per poi essere trasportato in autoambulanza ...

Moto3 - GP Assen : Aron Canet è il più veloce nelle prove libere : I tempi della seconda sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 A. Canet 1:42.677 2 G. RODRIGO +0.138 3 J. MCPHEE +0.155 4 P. OETTL +0.179 5 N. BULEGA +0.265 6 M. BEZZECCHI +0.288 7 F. DI GIANNANTONIO +...

Moto3 - GP Assen : Jorge Martin il più veloce nelle prove libere 1 : I tempi dopo la prima sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 J. Martin 1:42.771 2 M. BEZZECCHI +0.390 3 J. MCPHEE +0.628 4 A. CANET +0.635 5 E. BASTIANINI +0.663 6 J. KORNFEIL +0.669 7 T. ARBOLINO +0.