Moto | Olanda | Aprilia a punti

MotoGp Olanda - Rossi : «Il sorpasso di Dovizioso? Poco intelligente» : ASSEN - Valentino Rossi ha chiuso fa quinto una gara ricca di colpi di scena con la tensione altissima ad ogni giro: 'È stata una gara bellissima, sono contento e mi sono divertito. È stata tosta ed è ...

MotoGp - Rossi-Dovizioso : il chiarimento dopo il Gp d’Olanda [VIDEO] : Valentino Rossi e il chiarimento con Andrea Dovizioso dopo il Gp d’Olanda: la stretta tra gesti e spiegazioni Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo Alex Rins, ...

MotoGp Olanda - Dovizioso : «Frenati dalla gomma - è stata la chiave» : ASSEN - Andrea Dovizioso ha chiuso in quarta posizione una gara ricchissima di colpi di scena: 'È andata bene, è un bicchiere mezzo pieno - afferma Dovizioso -. È stata una gara difficile e pazza, ...

MotoGp Olanda - Viñales : «Sono contento - ma speravo di vincere» : ASSEN - Maverick Vinales è tornato protagonista di una gara del motomondiale. Ha raggiunto anche la prima posizione e ha chiuso terzo ma non sembra essere troppo soddisfatto: ' Non sono troppo felice, ...

MotoGp Olanda - Marquez : «Vincere così è favoloso» : ASSEN - Marquez è tornato al successo dopo le due vittorie di Lorenzo in una gara pazza e dai numerosi sorpassi: ' Nelle prove mi sentivo benissimo, ma prima della gara avevo capito che sarebbe stato ...

MotoGp – L’errore su Valentino Rossi e la gara folle di Marquez - Dovizioso sul Gp d’Olanda : “Marc ha fatto il matto” : Andrea Dovizioso commenta la sua gara sul circuito di Assen, il pilota italiano è giunto quarto sul traguardo del Gp d’Olanda dopo una gara concitata Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. Dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Che gara - sembrava la Moto3. Vincere così è favoloso - che adrenalina” : Marc Marquez ha vinto il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen lo spagnolo si è imposto al termine di una gara bellissima, infarcita di moltissimi sorpassi e di duelli al cardiopalma. Il leader del Mondiale ha trionfato con merito davanti a Rins e Vinales, allungando ulteriormente in classifica generale: ora ha ben 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi. L’iberico ha poi parlato al termine della gara e ha analizzato così ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2018 : gli highlights della gara. Sorpassi a ripetizione - Valentino Rossi danneggiato da Dovizioso : Il GP di Olanda 2018 passerà alla storia della MotoGP per essere stato uno dei più avvincenti degli ultimi 20 anni. Sorpassi a ripetizione, 5-6 piloti che hanno battagliato per tutta la gara con l’obiettivo di vincere la gara, ruota a ruota e sfide a ripetizione che hanno davvero regalato emozioni a non finire. Succedere di tutto ad Assen ma alla fine la spunta Marc Marquez che precede Alex Rins e Maverick Vinales. Andrea Dovizioso quarto ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : succede di tutto - ma alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°) : Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul ...

MotoGp – Marquez stratega - Rins con il mal di stomaco e Vinales che voleva vincere : le prime parole dei piloti dopo il Gp d’Olanda : Marquez, Rins e Vinales giungono per primi sul traguardo del Gp d’Olanda: le impressioni a caldo dei tre piloti spagnoli Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del Motomondiale. Secondo sul traguardo del ...