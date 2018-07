Moto | Marquez | gara pazza ad Assen

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti : Marquez in testa con grande regolarità. Gp Olanda 2018 (Assen) : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp – L’errore su Valentino Rossi e la gara folle di Marquez - Dovizioso sul Gp d’Olanda : “Marc ha fatto il matto” : Andrea Dovizioso commenta la sua gara sul circuito di Assen, il pilota italiano è giunto quarto sul traguardo del Gp d’Olanda dopo una gara concitata Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. Dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Che gara - sembrava la Moto3. Vincere così è favoloso - che adrenalina” : Marc Marquez ha vinto il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen lo spagnolo si è imposto al termine di una gara bellissima, infarcita di moltissimi sorpassi e di duelli al cardiopalma. Il leader del Mondiale ha trionfato con merito davanti a Rins e Vinales, allungando ulteriormente in classifica generale: ora ha ben 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi. L’iberico ha poi parlato al termine della gara e ha analizzato così ...

MotoGP Risultati Gara Assen : Márquez - Rins e Viñales sul podio : Ad Assen si è appena conclura una Gara fatta di duelli. Tra le Ducati di Lorenzo e Dovizioso e le Yamaha di Rossi e Viñales. Il tutto condito dall’impeto di Márquez che ha portato a casa l’ennesimo podio di stagione Partenza a fionda di Jorge Lorenzo che dalle retrovie post qualifiche di ieri, guizza in testa alla Gara dettandone i ritmi. Secondo giro e il pilota della Ducati commette un leggero errore e va largo: come un falco ...

MotoGp - Rins spiega il contatto con Marquez : “quando l’ho toccato ho pensato…” : Alex Rins, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Olanda 2018, commenta la sua concitata gara sul circuito di Assen con particolare attenzione per il contatto con Marquez Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. Dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più ...

