Moto 3 | Martin vince il Gp d' Olanda

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Jorge Martin balza in testa - +2 su Marco Bezzecchi dopo il GP di Olanda : Jorge Martin è balzato in testa alla Classifica del Mondiale Moto3. Lo spagnolo ha vinto il GP di Olanda 2018 e ora ha due punti di vantaggio su Marco Bezzecchi che purtroppo è caduto. In lotta per il titolo iridato anche Fabio Di Giannantonio (a 14 punti) ed Enea Bastianini (a 21 lunghezze). Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Jorge Martin Honda SPA 105 2 Marco Bezzecchi KTM ITA 103 3 Fabio DI ...

Moto3 Assen - brinda Martin; Bezzecchi cade alla fine e gli cede la vetta : Vittoria e primato in classifica, dopo aver conquistato la pole sabato: per Jorge Martin è stato il GP perfetto. Partito da favorito, lo spagnolo del team Gresini ha confermato la sua superiorità, ma ...

Moto3 Olanda - Martin vince e conquista il primo posto in classifica : ASSEN - Doppietta spagnola nella Moto3. vince Martin e diventa così nuov leader del mondiale superando Bezzecchi. Secono Canet davanti a Bastianini. Bezzecchi è scivolato a 2 curve dal termine ed è ...

Moto3 - Martin re di Assen e di classifica : Bezzecchi no! La caduta all'ultimo giro costa a Marco la leadership del campionato : Jorge Martin vince il settimo round del campionato mondiale di Moto3, il pilota spagnolo trionfa ad Assen Il settimo round del campionato mondiale di Moto3 porta la firma di Jorge Martin . Dopo la ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : colpo doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio - Bezzecchi spreca tutto : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a ...

Moto3 – Martin re di Assen e di classifica : Bezzecchi no! La caduta all’ultimo giro costa a Marco la leadership del campionato : Jorge Martin vince il settimo round del campionato mondiale di Moto3, il pilota spagnolo trionfa ad Assen Il settimo round del campionato mondiale di Moto3 porta la firma di Jorge Martin. Dopo la pole position di ieri, sul circuito di Assen, a tagliare per primo il traguardo è stato proprio il pilota spagnolo. Il motociclista vincitore del Gp d’Olanda è stato seguito da Aron Canet e da Enea Bastianini. Da segnalare la caduta di ...

LIVE Moto3 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Jorge Martin favorito - ma gli italiani ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Olanda. Sarà la solita grande battaglia ad Assen. La pole position è di Jorge Martin, deciso ad invertire la rotta negativa che lo ha visto autore di tre zeri nelle ultime quattro gare. Lo spagnolo avrà una buona opportunità, perché qui è molto veloce e perché Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, partirà ottavo. Ci saranno però altri due italiani in prima fila, ovvero ...

Moto3 Assen - Martin fa la pole; in Moto2 brilla Bagnaia : Sarà Jorge Martin a scattare in pole nel GP di Olanda della Moto3. Sulla pista di Assen lo spagnolo del team Gresini coglie la quinta pole delle ultime 6 gare, segna il tempo di 1'42"039 e precede ...

Moto3 - GP Olanda. Martin in pole dopo la caduta davanti a Bastianini e Bulega : Zoppicando, zoppicando… Martin torna in pole position. La caduta di ieri non ha compromesso nulla: lo spagnolo al momento buono salta fuori. Ed è bravo anche nella strategia in qualifica, scegliendo ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole position! Bastianini e Bulega in prima fila - Bezzecchi è ottavo : Sarà Jorge Martin a scattare davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP d’Olanda. Lo spagnolo ha conquistato la pole position al termine di una qualifica a lungo condotta e poi risolta nel finale con un giro pazzesco, in 1’42″039. Un crono che la dice lunga sulle capacità di Martin (che ieri era stato autore di una brutta caduta) e sul suo ruolo di favorito in vista di domani, quando lo spagnolo tenterà di invertire la rotta ...

Moto3 – Martin monopolizza le qualifiche - Jorge è poleman in Olanda : dalla prima fila anche due italiani : Il settimo appuntamento del campionato mondiale di Moto3 vedrà partire in pole position Jorge Martin: lo spagnolo in prima fila con due italiani Il settimo round del campionato mondiale di Moto3, che si disputerà domani ad Assen, vedrà partire dalla pole position Jorge Martin, che si consacra pilota con il maggior numero di pole nella classe 125. Accanto allo spagnolo ci saranno due italiani in prima fila: prima Enea Bastianini e poi ...

Moto3 – Paura ad Assen : terribile caduta per Jorge Martin - lo spagnolo portato via in barella : Che spavento ad Assen con la terribile caduta di Jorge Martin nelle Fp2 del Gp d’Olanda Grande spavento in pista oggi, ad Assen, durante la seconda sessione di prove libere di Moto3 del Gp d’Olanda. Jorge Martin è stato protagonista di un terribile highside che ha visto necessario l’intervento dei soccorsi. Fermo in terra, lo spagnolo, è stato portato via dalla pista in barella, per poi essere trasportato in autoambulanza ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Aron Canet sfreccia - Marco Bezzecchi è sesto. Brutta caduta per Jorge Martin! : È Aron Canet il più veloce della prima giornata di Moto3 ad Assen. Lo spagnolo è stato un fulmine nelle prove libere 2, chiuse con il miglior tempo in 1’42″677. Il pilota del team Estrella Galicia si è preso il primo posto proprio nel finale di una sessione di prove caratterizzato dalla Brutta caduta di Jorge Martin, protagonista di un brutto high-side in curva 4 a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Il pilota del team Gresini è ...

Moto3 - GP Assen : Jorge Martin il più veloce nelle prove libere 1 : I tempi dopo la prima sessione di libere di Moto3 ad Assen: 1 J. Martin 1:42.771 2 M. BEZZECCHI +0.390 3 J. MCPHEE +0.628 4 A. CANET +0.635 5 E. BASTIANINI +0.663 6 J. KORNFEIL +0.669 7 T. ARBOLINO +0.