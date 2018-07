Moto 2 e Moto 3 | la diretta del GP di Assen

Moto3 - Martin re di Assen e di classifica : Bezzecchi no! La caduta all'ultimo giro costa a Marco la leadership del campionato : Jorge Martin vince il settimo round del campionato mondiale di Moto3, il pilota spagnolo trionfa ad Assen Il settimo round del campionato mondiale di Moto3 porta la firma di Jorge Martin . Dopo la ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli cade al penultimo giro - vittoria buttata! Trionfa Jeffrey Herlings : Tony Cairoli ha letteralmente gettato al vento la vittoria nella gara-2 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha commesso un gravissimo errore ed è caduto nel primo dei due giri supplementari che seguono i tradizionali 30 minuti di gara: il nove volte Campione del Mondo si trovava al comando con 8 secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings dopo lo scivolone in cui era incappato il grande rivale pochi istanti ...

TerreMoto sugli Appennini - sciame sismico in provincia di Modena : Terremoto sugli Appennini, sciame sismico in provincia di Modena La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E’ stata avvertita anche a Bologna e Lucca Parole chiave: Terremoto ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : gara. Risultati e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen andrà in scena una gara determinante per le sorti del campionato: siamo praticamente a metà stagione e ogni punto potrebbe risultare decisivo. Si preannuncia una corsa molto spettacolare e chiusa, aperta a diversi scenari visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per la vittoria: nell’Università del Motociclismo può succedere di ...

Motocross - GP Indonesia MX2 2018 : trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica : È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il ...

MotoGp - sensazioni negative per Valentino Rossi dopo il warm up : “ho provato cose che non mi son piaciute” : Il pilota pesarese non è apparso troppo soddisfatto di quanto provato durante il warm up, chiuso al nono posto distante da Marquez Marc Marquez continua a dominare il week-end di Assen, il pilota della Honda chiude al comando anche il warm up, ultimo step prima del Gran Premio di questo pomeriggio. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:33.939, precedendo di due decimi la Ducati di Andrea Dovizioso, apparso tonico e determinato questa ...

DIRETTA Motocross Gp Indonesia 2018 Pangkal Pinang : info streaming video e tv. Al via gara 2! : DIRETTA Gp Indonesia Motocross: info streaming video e tv, vincitore di gara 1 e 2 della mxgp alla pista del Pangkal Pinang, oggi domenica 1 luglio 2018.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:52:00 GMT)

MotoGP - GP Assen : Marc Marquez in testa nel warm up - 2° Andrea Dovizioso - 9° Valentino Rossi : La domenica della MotoGP riparte da dove si era chiuso il sabato. Il più veloce nel warm up è ancora una volta Marc Marquez, che chiude davanti a tutti con 1:33.939. Un tempo sicuramente più alto ...