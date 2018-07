Moschee | Lega musulmana chiama il governo Conte Ma la Farnesina la stoppa

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Nuoveregolari in Italia e aiuto al nostro Paese sul fronte della politica per i migranti. Sono le proposte dellamondiale, organizzazione non governativa islamica con sede a La Mecca. attraverso il segretario Mohammad Al Issa, ex ministro della Giustizia saudita. Intervistato dal Corriere della sera Al Issa spiega la proposta: "Rifugi, aiuti, soldi, quello che volete. Siamo pronti a mettere molti soldi, un supporto diretto alitaliano sull"immigrazione. Ma - si lamenta - non siamo riusciti a dirlo al vostro ministro degli Esteri. Dieci giorni fa dai nostri uffici romani - racconta Al Issa - abbiamo chiesto con una nota diplomatica un incontro per me col vostro ministro degli Esteri. Ma ci hanno detto che il ministro non era disponibile e potevo vedere un suo vice. Ognuno è benvenuto per me a livello amichevole, ma il protocollo dellanon mi ...