Morti i cinque canguri fuggiti dal loro proprietario

Strage in redazione ad Annapolis - i Morti sono cinque : "Una vendetta" : E' entrato in redazione per fare una Strage di giornalisti. sono cinque i morti e due i feriti nell'agguato avvenuto ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette, un quotidiano locale del...

Usa - sparatoria in un giornale del Maryland : cinque Morti - arrestato l'aggressore : Spari nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland, Stati Uniti. Sono almeno cinque i morti nella sparatoria e diversi i feriti, stando all'ultimo aggiornamento...

India - si schianta aereo a Mumbai. Cinque Morti : Sarebbe di Cinque morti il bilancio di un incidente aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale Indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere occidentale di Ghatkopar....

Morti sul lavoro - Inail : “Nel 2017 minimo storico ma nei primi cinque mesi del 2018 vittime in aumento del 3 - 7%” : Gli incidenti mortali sul lavoro lo scorso anno sono diminuiti, toccando il minimo storico dal 1951. Nel 2017 le vittime accertate sono state infatti 617, in calo del 2,8% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2012. Ma il dato sui primi cinque mesi del 2018 è in controtendenza: da gennaio a maggio, si legge nel rapporto Inail presentato mercoledì 27 giugno alla Camera, sono state fatte 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 ...

Texas - suv pieno di clandestini si ribalta durante un inseguimento - cinque Morti e sei feriti : Nel Paese però cresce il disagio per il fatto che la 'politica di tolleranza zero' venga applicata anche ai piccoli. Esponenti di tutte le religioni, anche sacerdoti che sono stati finora al fianco ...

Usa - lattuga contaminata : cinque Morti per via dall'e-coli : I casi di contaminazione negli alimenti sono sempre molteplici sia in Italia che all'estero. I cittadini posso essere dunque soggetti al contagio di diversi batteri inconsapevolmente e nei casi più gravi esistono dei rischi molto consistenti per la propria salute. Durante l'anno in corso, sono gia' stati parecchi i casi di ritiri alimentari in Italia o di prodotti importati dall'estero. Alcuni mesi fa si era ad esempio parlato del ritiro di un ...

Indonesia : attacco a sede polizia - cinque Morti - : Quattro uomini armati di spade hanno assaltato una sede delle forze dell'ordine a Sumatra, uccidendo un agente. Gli assaltatori sono stati a loro volta uccisi

Varese - incidente stradale sull'A8 : 2 Morti/ Auto sbanda e si ribalta : in cinque tra le lamiere : Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: Auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:52:00 GMT)