Mondiali Russia 2018 – Croazia-Danimarca | lo spettacolo in tribuna GALLERY

Mondiali Russia 2018 – Spagna eliminata - Marquez furioso : urla e rabbia - la sconfitta fa malissimo [VIDEO] : Spagna eliminata dai Mondiali di Russia 2018: la reazione rabbiosa di Marc Marquez dopo la vittoria al Gp d’Olanda finisce sui social Giornata felice a metà per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha conquistato una strepitosa vittoria al termine di una gara pazzesca ad Assen, lasciandosi alle spalle i connazionali Rins e Vinales. Il campione del mondo in carica di MotoGp, appena finito il Gp d’Olanda, si è subito interessato ...

Mondiali Russia 2018 - il Portogallo all’aeroporto di Zhukovsky : Cristiano Ronaldo scuro in volto [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : 'è uno dei momenti più duri' : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di ...

Mondiali - Spagna fuori : la Russia passa ai rigori : Nel terzo ottavo di finale dei Mondiali 2018, la Russia batte la Spagna per 5-4 ai calci di rigore. Sbagliano per le Furie Rosse Koke e Iago Aspas, ipnotizzati da Akinfeev. Ai tempi regolamentari il match si era concluso sull'1-1, con l'autorete di Ignasievich (11') cui aveva risposto il rigore di Dzyuba (41'). La Russia si guadagna il quarto di finale contro la vincente di Croazia-Danimarca.

Mondiali 2018 - Russia batte Spagna : Le Furie Rosse non hanno mai eliminato i padroni di casa in una Coppa del Mondo. Ma andiamo con ordine: la Spagna sembrava in grado di imporsi anche relativamente facilmente, specie dopo l'autogol di ...

PAGELLE/ Spagna Russia (3-4 dcr) : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi) : PAGELLE Spagna Russia: i voti della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi di finale. Si affrontano la prima classificata del gruppo B - le Furie Rosse - e la seconda del gruppo A(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:23:00 GMT)

Mondiali 2018 - Spagna-Russia 4-5 ai rigori. La Roja eliminata agli ottavi : 1-1 dopo i tempi supplementari: autorete di Ignashevich, pareggio di Dzyuba dal dischetto. Di Koke e Aspas gli errori decisivi. I padroni di casa li segnano tutti

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : “è uno dei momenti più duri” : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di casa. I 90 minuti regolamentari del match si concludono con un pareggio e per questo sono necessari prima i supplementari e poi i rigori per stabilire quale delle due squadre si meriti i quarti di finale della competizione iridata. Ai penalty è ...

Mondiali - eroe Akinfeev : il portiere abbassa la saracinesca - in Russia è già eroe nazionale : Impresa della Russia, è una giornata storica dopo il trionfo ai Mondiali. Successo per i padroni di casa dopo i calci di rigore, partite commovente per la Russia contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La Spagna parte subito forte e passa in vantaggio con un autogol di Ignashevich, le Furie Rosse tengono il pallino del gioco ma a trovare la via del gol è la Russia, Dzyuba non sbaglia su calcio di rigore. Nel ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina : Messi e Sampaoli - destini opposti. La situazione : Lascia o ci riprova? Il migliore del mondo ha passato oltre dieci minuti fermo vicino al cerchio di centrocampo a contemplare la disperazione dei compagni e la festa francese senza muoversi, con uno ...

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio 'Luzhniki' di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna , nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi , 1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty, . Un intero Paese in festa: le Furie ...

Mondiali di Russia 2018 – Volti scuri e nessun sorriso : il Portogallo in aeroporto - Cristiano Ronaldo torna a casa [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ed il Portogallo tornano a casa, l’arrivo in aeroporto a Mosca è contraddistinto dai Volti scuri dei calciatori esclusi dai Mondiali di Russia 2018 Il Portogallo, dopo la sconfitta agli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018 contro l’Uruguay, torna a casa. L’arrivo all’aeroporto Zhukovsky di Mosca per il ritorno in Patria vede i calciatori mostrare Volti scuri e nessun sorriso. Scorri la ...

Mondiali - cade anche la Spagna : Russia ai quarti : ... Portogallo e Argentina fatte fuori rispettivamente da Uruguay e Francia, , arriva anche il clamoroso flop della Spagna campione del mondo 2010: dopo una partita scialba, finita 1-1 al 120esimo ...

Mondiali 2018 - Spagna-Russia 4-5 ai rigori. La Roja eliminata : 1-1 dopo i tempi supplementari: autorete di Ignashevich, pareggio di Dzyuba dal dischetto. Di Koke e Aspas i rigori decisivi. I padroni di casa li segnano tutti