Mondiali | Ronaldo | “sul futuro non è il momento di parlarne”

Mondiali 2018 Russia - Messi e Ronaldo eliminati : nel club senza Coppa del Mondo con altri 10 fenomeni : La storia ha invece detto doppia eliminazione, e i due più grandi al Mondo finiscono di diritto in un club pieno di fuoriclasse, ma con un enorme vuoto nella bacheca personale TABELLONE MONDIALE, ...

Portogallo eliminato dai Mondiali. Il fair-play di Ronaldo guadagna gli applausi dello stadio : La caduta degli dei: dopo le due finaliste della scorsa edizione, Germania e Argentina, il Mondiale russo perde anche Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo campione d'Europa è stato battuto 2-1 a Sochi dall'Uruguay di Cavani, autore di una splendida doppietta ma che ora tiene in ansia i tifosi della Celeste per l'infortunio che lo ha costretto a uscire al 29' della ripresa.A sorreggerlo durante l'uscita dal campo è stato Ronaldo, ...

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo lascia presagire un clamoroso addio : Dopo la sconfitta subita contro l'Uruguay negli ottavi di finale di Russia 2018, Cristiano Ronaldo ha lasciato presagire un addio alla Nazionale Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Cristiano ...

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo lascia presagire un clamoroso addio : “il Portogallo continuerà a vincere” : Dopo la sconfitta subita contro l’Uruguay negli ottavi di finale di Russia 2018, Cristiano Ronaldo ha lasciato presagire un addio alla Nazionale Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Cristiano Ronaldo nel Mondiale di Russia 2018, l’Uruguay stende il Portogallo e lo costringe all’eliminazione. Non basta il gol di Pepe ai lusitani per sperare nei quarti di finale, cancellati dalla seconda magia di Cavani. AFP PHOTO / ...

Mondiali 2018 : il triste addio di Messi e Cristiano Ronaldo - esplode il fenomeno Mbappé : 5 Il fallimento adesso è certificato e gia' dopo il triplice fischio del secondo ottavo di finale dei Mondiali di Russia che ha visto l'Uruguay eliminare il Portogallo, abbiamo intravisto i primi titoli delle maggiori testate sportive. Facendo riferimento anche all'uscita di scena dell'Argentina per mano della Francia, poche ore prima, in tanti hanno puntato sulla 'caduta degli Dei'. Tali vengono considerati da almeno un decennio ...

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo come Leo Messi : svanisce il sogno Mondiale all'ultima chance : Dopo il miracolo di Euro 2016 non è riuscita l'impresa russa a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo. Il 2-1 dell'Uruguay manda a casa l'altro 'dio' del calcio moderno, spettatore nella notte che ha ...

Mondiali Russia 2018 - le urla di Cavani e la delusione di Ronaldo : le FOTO più belle di Uruguay-Portogallo [GALLERY] : La doppietta di Cavani regala i quarti di finale all’Uruguay, al Portogallo non basta il gol di Pepe per evitare l’eliminazione Due gol di Cavani e l’Uruguay festeggia il passaggio ai quarti di finale, una qualificazione voluta e meritata per gli uomini di Tabarez che stendono il Portogallo e lo estromettono dal Mondiale di Russia 2018. Dopo Messi, anche Ronaldo dice addio alla rassegna iridata, tradendo delusione e ...

VIDEO Highlights Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : doppietta di Cavani - Cristiano Ronaldo eliminato! : L’Uruguay ha sconfitto il Portogallo per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stata una stellare doppietta di Edinson Cavani: la Celeste ha meritato la vittoria, i Campioni d’Europa si sono spenti e non hanno avuto il sostegno di Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Uruguay-Portogallo. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI ...

Messi e Cristiano Ronaldo in ombra - l’eliminazione ai Mondiali è una macchia in carriera : non è più tempo di individualità - Francia e Uruguay più squadre : Si è concluso il secondo match valido per gli ottavi di finale ai Mondiali in Russia, una giornata che può essere considerata storica e per l’eliminazione delle due stelle della competizione, Messi e Cristiano Ronaldo. Per la squadra di Sampaoli la competizione può considerarsi shock, qualificazione dalla fase a gironi al fotofinish, agli ottavi prestazione deludente e difesa imbarazzante. Lo stesso Messi ha deluso, mai al centro del ...

Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : stellare doppietta di Cavani - la Celeste vola ai quarti. Cristiano Ronaldo e compagni eliminati : L’Uruguay ha sconfitto il Portogallo per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La Celeste si è imposta sui Campioni d’Europa e si è così guadagnata la sfida pirotecnica con la Francia che nel pomeriggio aveva surclassato l’Argentina. A decidere la partita è stato uno stellare Edinson Cavani, autore di una sublime doppietta che ha spedito i sudamericani tra le otto grandi del Pianeta con pieno ...

Diretta/ Uruguay Portogallo Mondiali 2018 (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Ronaldo eliminato! : Diretta Uruguay Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la Celeste parte come la nazionale favorita(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Pagelle Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : Cavani spettacolare - Ronaldo ci prova ma non incide : L’Uruguay si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Un super Cavani, autore di una doppietta, spazza via il Portogallo campione d’Europa prima di uscire dal campo per infortunio. La Celeste gioca con maggiore fluidità nel corso del match e passa subito in vantaggio, ma Pepe trova il gol del pareggio e occorre ancora un grande Cavani per rimettere a posto le cose per l’Uruguay e spedire Ronaldo fuori dai ...

Mondiali Russia 2018 – Cavani si infortuna - Ronaldo lo accompagna fuori a braccio : il gesto da applausi che va oltre la rivalità [VIDEO] : Cavani si fa male e nonostante il Portogallo sia in svantaggio, Cristiano Ronaldo si ferma ad aiutare l’attaccante avversario, autore del gol del 2-1 che condanna i lusitani Un campione si riconosce anche da alcuni gesti, extra-sportivi, che compie. Quello di Cristiano Ronaldo è un bellissimo gesto di fair play che ha ricevuto l’applauso dell’intero Fisht Olympic Stadium di Sochy. Cavani si fa male e nonostante il ...

LIVE Pagelle Uruguay-Portogallo - Mondiali in DIRETTA : Ronaldo contro una difesa impenetrabile : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE della sfida tra Uruguay e Portogallo, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I campioni d’Europa in carica sono reduci da un pareggio favoloso contro la Spagna e una vittoria convincente col Marocco, ma hanno sudato le classiche sette camicie con l’Iran, rischiando l’eliminazione a tempo quasi scaduto. Ronaldo, in ogni caso, è motivato e tirato a lucido ...