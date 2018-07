Mondiali | Mascherano dà l’addio alla nazionale argentina

calcioweb.eu

: #arg #Sampaoli 'Non mi dimetto'. #Mascherano invece dà l'addio: 'Resto un tifoso' - Gazzetta_it : #arg #Sampaoli 'Non mi dimetto'. #Mascherano invece dà l'addio: 'Resto un tifoso' - repubblica : Argentina, Sampaoli: ''Non penso alle dimissioni''. Mascherano, addio in lacrime: ''Per me è finita'' - sergioicastillo : Argentina, Sampaoli: 'Non mi dimetto'. Mascherano - La Gazzetta dello Sport -

(Di domenica 1 luglio 2018) “Lascio la, da oggi non sono più un suo giocatore ma solo un suo grande tifoso”. A dirlo, in lacrime per l’eliminazione da Russia 2018, è Javier, uno dei veterani dell’Albiceleste, le cui prove in questo torneo iridato non sono state all’altezza della sua fama. “E’ stata una partita pazza – dice ancora-, in cui abbiamo dato tutto ma non ce l’abbiamo fatta. Credo che a farci male sia stato in particolare il loro pareggio, quel 2-2 quando eravamo riusciti a ribaltare la situazione. Comunque la Francia è una grande squadra”. “Adesso spero soltanto – aggiunge – che questi ragazzi abbiano la possibilità di vincere qualcosa in futuro”. Distrutto anche Gabriel Mercado, autore del secondo gol dei suoi: “Siamo a pezzi, e vuoti dentro – dice -, ed è ...