Mondiali | Maradona | Messi non c' entra

Mondiali - Maradona si scusa con Ramos “ma non cambio idea” : Diego Maradona si è scusato con il capitano della Spagna, Sergio Ramos, dopo avere dichiarato che il difensore del Real Madrid non ha la stoffa del leader. Lo riportano i media russi. “Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi”, ha detto Maradona, che ha poi ribadito la propria opinione sull’andaluso. “Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...

Mondiali - il pronostico di Maradona : L'ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande "fiducia" che l'Argentina e l'Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla ...

Mondiali Russia 2018 - i “pronostici” di Maradona per gli ottavi di finale : Diego Armando Maradona è pronto a seguire la sua Argentina questo pomeriggio, con il solito pathos che contraddistingue il Pibe de oro L’ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande “fiducia” che l’Argentina e l’Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. “Ho molta fiducia nell’Uruguay. Sappiamo ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso! Maradona mette una ‘taglia’ per rintracciare chi ha diffuso la notizia della sua morte : Diego Armando Maradona passa al contrattacco. El Pibe de Oro vuole rintracciare a tutti i costi chi ha messo in giro la fake news sulla sua morte: pronta una taglia da 9000€ L’ultima partita del girone giocata dall’Argentina, quella vinta nei minuti finali contro la Nigeria, è stata un turbinio di emozioni. Una gara per cuori forti in cui l’Albiceleste è stata ad un passo dall’eliminazione e solo a pochi istanti dal ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Ma quali ambulanze - sono più vivo che mai' : Lo show dopo il gol di Messi, le pose, il malore poco prima della fine del primo tempo, la tutt'altro che sobria esultanza dopo il fischio finale: se Nigeria-Argentina è stata la partita della ...

Mondiali - Maradona alza la voce : "Io morto? Sto benone - quante menzogne sui social" : Scenate, mosse teatrali, gesti volgari, malori avvolti dal mistero. Diego Maradona, presente in Russia per sostenere la sua amata Argentina, continua a far parlare di sé. "Ti sembro morto?"...

Maradona show - una notte di meme Mondiali : L’Argentina di Sampaoli ha passato il turno, superando la fase dei gironi ai mondiali di calcio 2018. La panchina in visibilio, i giocatori a testa alta e l’allenatore vittorioso. Fin qui, tutto regolare. Ma a uscire dai canoni ci ha pensato Diego Armando Maradona. Una notte folle la sua tra pose plastiche, urla, preghiere e gestacci. Tutte cose perfette per i meme.LEGGI ANCHESognando Beckham (o Cabrini): i calciatori più amati della ...

Mondiali - Maradona 'ora sto bene' : Lo ha dichiarato l'ex campione del mondo argentino sulla sua pagina facebook. "Sto bene, non sono stato ricoverato. Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso.

Mondiali 2018 Russia - show e malore in tribuna per Maradona : 'Ma ora sto bene' : Novanta minuti intensi vissuti da protagonista in tribuna, uno show nello show quello fornito da Diego Maradona durante Nigeria-Argentina , match che ha visto il successo argentino nel finale che è ...

Mondiali 2018 - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

