Mondiali | Iniesta dice addio alla Spagna

Mondiali Russia 2018 – La Spagna si gioca tutto - ma senza Iniesta : contro la Russia - Hierro preferisce la quantità : Dopo aver stentato nella fase a gironi, la Spagna non può più sbagliare: nella delicata gara degli ottavi contro la Russia, il ct Hierro preferisce la quantità di Koke e Asensio alla fantasia di Iniesta Un pareggio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una vittoria complicatissima contro l’Iran ed un altro pareggio arrivato a pochi secondi dalla fine contro il Marocco. Un girone in cui Spagna avrebbe dovuto giocarsela solo con ...

Spagna-Russia - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Iniesta e Golovic per la fantasia - Diego Costa e Dzyuba per i gol : Proseguono gli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione. Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i ...

Mondiali Russia 2018 – Tecnica e precisione - Contador come… Iniesta : il canestro (con i piedi) è da applausi : Mondiali Russia 2018: anche Contador si dà al calcio. L’ex ciclista come Iniesta, che precisione con i piedi I Mondiali di Russia 2018 stanno regalando emozioni fortissime e puro spettacolo. Nonostante l’assenza dell’Italia, tanti colpi di scene e bellissime giocate stanno tenendo incollati al televisore tantissimi appassionati di calcio, che fanno il tifo per le loro squadre del cuore. Tra i tifosissimi che non riescono a ...

Mondiali 2018 - Iniesta : “contro l’Iran altra finale per la Spagna” : “Ci aspetta un’altra finale. Contro l’Iran sarà una partita che, in caso di esito positivo per noi, ci permetterebbe di metterci molto bene nella classifica del Gruppo”. Lo ha detto Andres Iniesta, alla vigilia della partita contro l’Iran, in programma a Kazan. L’asso spagnolo, a proposito del cambio in panchina proprio prima della partita d’esordio contro il Portogallo, ha aggiunto: “La nostra ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Spagna ai raggi X. Qualità e talento per puntare alla vittoria - Andres Iniesta la stella di un gruppo di fenomeni : Riscattare i Mondiali 2014 e scrivere una nuova pagina di storia dopo il quadriennio epico con due trionfi agli Europei e la vittoria della Coppa del Mondo nel 2010. La Spagna approda in Russia con la consapevolezza di disporre di un gruppo di talento, Qualità ed esperienza, ma anche con il fardello di dover necessariamente cambiare pagina dopo due delusioni consecutive nelle grandi competizioni. I veterani della vecchia guardia, tuttavia, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...