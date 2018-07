Mondiali | infortunio Cavani | “spero sia nulla di serio”

Mondiali Russia 2018 - suona l’allarme in casa Uruguay : le ultime sull’infortunio di Cavani : Secondo le prime indiscrezioni, l’attaccante uruguagio avrebbe riportato un problema non di poco conto al gemello A Sochi si gioca il secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio, in campo Uruguay e Portogallo. Sudamericani in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Cavani, abile a segnare di testa su passaggio di Suarez. AFP PHOTO / Odd ANDERSEN Al decimo minuto della ripresa, sempre di testa il pareggio portoghese con Pepe, ...

Mondiali 2018 Russia - Colombia : infortunio per James. Pekerman : 'Sono preoccupato' : Nonostante la qualificazione agli ottavi , sfida contro l'Inghilterra, e il primo posto nel girone H conquistato grazie alla vittoria sul Senegal, in casa Colombia c'è anche tanta preoccupazione per ...

Mondiali Russia 2018 : Douglas Costa - infortunio alla coscia. Salta Brasile-Serbia : In ogni caso siamo ottimisti sulla possibilità che Douglas Costa possa tornare a giocare in questa Coppa del Mondo. Lavoriamo affinché possa aiutarci ancora". Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 - infortunio per il Ct Tite : ecco cosa è successo : Il ct del Brasile, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l’euforica esultanza per il primo gol del Brasile nella vittoria contro la Costa Rica in Coppa del Mondo. “Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura“, ha detto l’allenatore dopo la drammatica vitoria ottenuta dalla “Seleção” venerdì nel recupero con i gol di Philippe Coutinho al 91' minuti e di Neymar al 97'. “Non riesco a camminare dritto“, ha detto l’allenatore ...

Mondiali Russia 2018 - infortunio per Tite dopo la caduta con la Costa Rica : “non riesco a camminare dritto” : Il commissario tecnico del Brasile ha riportato un infortunio dopo la caduta seguente al gol di Coutinho, che ha regalato la vittoria ai verdeoro contro la Costa Rica Il ct del Brasile, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l’eufoRica esultanza per il primo gol del Brasile nella vittoria contro la Costa Rica in Coppa del Mondo. “Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura“, ha detto l’allenatore ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a Trieste - 16 azzurri verso la Croazia. Infortunio per Davide Pascolo : La Nazionale Italiana di Basket si è ritrovata a Trieste per preparare le partite di qualificazione ai Mondiali 2019. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Croazia (28 giugno nel capoluogo giuliano) e contro l’Olanda (1° luglio in trasferta): due incontri da vincere per portarsi dietro il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase (da giocare contro Lituania, Polonia, Ungheria) e compiere un passo importante verso ...

Mondiali : guai per Russia - Alan Dzagoev salterà l’Egitto per infortunio : Mondiali 2018- Il centrocampista offensivo della Russia, Alan Dzagoev, non sarà in campo nella seconda uscita dei padroni di casa al Mondiale contro l’Egitto in programma martedì prossimo. Il giocatore del Cska Mosca, protagonista nel 5-0 russo all’esordio contro l’Arabia Saudita, era stato costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Al momento la Russia guida il girone A assieme all’Uruguay con 3 punti, dopo ...

Infortunio Mbappé - salta l'esordio ai Mondiali?/ Brutta entrata di Rami e la punta resta a terra : Infortunio Mbappé, salta l'esordio ai Mondiali? Brutta entrata di Rami e l'attaccante del Paris Saint German resta a terra, abbandonando prima della fine l'allenamento della Francia.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Mondiali - che sfortuna per la Polonia : infortunio a Glik : Mondiali Russia 2018, Kamil Glik probabilmente non ci sarà. Il capitano della Polonia si è infortunato durante un allenamento in maniera davvero maldestra. Ricadendo da una rovesciata, il difensore centrale del Monaco, ha sbattuto con la spalla provocandosi dei danni al legamento. Si parla già del suo forfait come certo ed il Ct polacco ha allertato il suo logico sostituto, il centrale Marcin Kaminski dello Stoccarda. Un duro colpo per la ...

Mondiali Russia 2018 - che sfortuna per la Polonia : incredibile infortunio occorso a Glik : Kamil Glik si appresta a saltare il Mondiale russo a causa di un infortunio occorsogli goffamente durante un allenamento con la Polonia Mondiali Russia 2018, Kamil Glik probabilmente non ci sarà. Il capitano della Polonia si è infortunato durante un allenamento in maniera davvero maldestra. Ricadendo da una rovesciata, il difensore centrale del Monaco, ha sbattuto con la spalla provocandosi dei danni al legamento. Si parla già del suo forfait ...

Mondiali 2018 Russia - Salah twitta : 'Buone sensazioni'. Il recupero dall'infortunio procede : La Nazionale di Cuper, finalista perdente dell'ultima Coppa d'Africa, è alla terza partecipazione ad una Coppa del Mondo, la prima in un torneo non ospitato dall'Italia. Con il contributo di Salah, ...

Mondiali 2018 Russia - avvocato egiziano chiede indennizzo da 1 miliardo per l'infortunio di Salah : Salah fuori dal Mondiale sarebbe una beffa clamorosa, dopo quella già incredibile nella finale di Champions. Succede tutto al minuto numero 25: contrasto tra Ramos e l'egiziano: la spalla sinistra di ...

Infortunio Salah - le indicazioni dell’attaccante in vista dei Mondiali : Infortunio Salah – Giornata da dimenticare quella di ieri per l’attaccante Salah, la sconfitta contro il Real Madrid e l’Infortunio che ha messo a rischio la presenza dell’egiziano ai Mondiali. Ecco le parole del diretto interessato: “È stata una notte molto dura, – ha scritto su Twitter – ma io sono un combattente. Nonostante tutto sono fiducioso di andare in Russia per rendervi orgogliosi. Il vostro ...

Mondiali Russia 2018 - che botta per il Brasile : infortunio alla coscia per Douglas Costa : Douglas Costa ha accusato un problema alla coscia che, tuttavia, non dovrebbe fargli saltare i Mondiali di Russia 2018 Una stagione lunga e pesante quella della Juventus, che comincia a farsi sentire. Oltre Bernardeschi infatti, anche Douglas Costa ha accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare l’amichevole che il Brasile giocherà contro la Croazia il prossimo 3 giugno. A fermare l’esterno verdeoro è un problema alla ...