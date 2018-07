MONDIALI Francia-Argentina | oggi in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset

Blastingnews

(Di domenica 1 luglio 2018) Idi calcio 2018 in Russia entrano nel vivo, con l'inizio degli ottavi di finale che mettono subito di fronte due squadre che erano date come possibili finaliste ai nastri di partenza della competizione:. La partita tra le due Nazionali potra' essere ta in chiaro, intv o in alternativa ingratis VIDEO sul web.: quote, pronostico e precedenti tra le due Nazionali E' la dodicesima volta nella loro storia chesi incontrano ed il bilancio è nettamente a favore dei sudamericani con 6 vittorie contro le 2 dei transalpini, i pareggi invece sono stati finora 3. In una fase finale deile due Nazionali non si incontrano dal 1978 quando gli argentini si imposero per 2-1 per poi riuscire a vincere anche la coppa del mondo. Relativamente invece alle quote ed ai pronostici sull'esito finale ...