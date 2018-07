Mondiali | follia in Argentina dopo l’eliminazione | tifoso butta tv dal balcone VIDEO

Mondiali 2018 - ottimismo o follia? Ecco cosa ha fatto questo tifoso inglese : Jamie è un tifoso decisamente ottimista. Dopo la vittoria per 6 a 1 contro Panama (un’epifania) ha deciso di credere nella vittoria finale della sua nazionale alla coppa del mondo di calcio. Jamie Richardson ha 32 anni, vive a Leeds, e si è tatuato la coppa del mondo sulla pancia, con tanto di data. Lo ha deciso quando la partita contro Panama era sul 5 a 0, alla fine del primo tempo “Mi è venuta l’idea e sono andato a ...

Mondiali - caos Argentina : la follia dell’esonero di Sampaoli non ha precedenti nella storia - un delirio senza senso : follia, presunzione, isterismo, anarchia. delirio puro. Situazione fuori controllo. E’ quello che sta succedendo nell’Argentina che ancora non si rende conto della realtà della situazione: la nazionale Albiceleste è fuori dai Mondiali di Russia 2018 e deve pensare a ricostruire il suo futuro. Passare il turno, ormai, è praticamente impossibile: intanto perché si da per scontato che questa squadra possa battere la Nigeria ...