Mondiali | eroe Akinfeev | il portiere abbassa la saracinesca | in Russia è già eroe

(Di domenica 1 luglio 2018) Impresa della, è una giornata storica dopo il trionfo ai. Successo per i padroni di casa dopo i calci di rigore, partite commovente per lacontro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La Spagna parte subito forte e passa in vantaggio con un autogol di Ignashevich, le Furie Rosse tengono il pallino del gioco ma a trovare la via del gol è la, Dzyuba non sbaglia su calcio di rigore. Nel secondo tempo non cambia la strategia delle due squadre ma il risultato non si sblocca, si va ai tempi supplementari ma anche nei successivi 30 minuti lachiude tutti gli spazi con le unghie e con i denti e trascinati da un grande pubblico. Si va ai calci di rigore, vince latrascinato da un clamoroso, decisivo con grandi parate non solo ai calci di rigore ma nell’arco dei 120 minuti. LEGGI ANCHE –>...