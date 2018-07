Mondiali della bellezza | croate contro danesi Chi preferite?

Mondiali - Boateng : “Loew deve restare alla guida della Germania” : Dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ...