Mondiali | cade anche la Spagna | Russia ai quarti

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due stelle - cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...

Mondiali 2018 Russia - Guardado : 'A Neymar piace esagerare con i falli e cadere per terra' : Nessuna paura quindi, almeno a sentire le parole di Andres Guardado in conferenza stampa: "Abbiamo già battuto la Germania campione del mondo in carica - ha dichiarato il centrocampista -. È vero, ...

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

VIDEO Marocco-Iran 0-1 - highlights Mondiali 2018. I Leoni dell'Atlante beffati da un autogol allo scadere! : L'Iran ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I persiani si sono imposti grazie a un autogol al 94′, in pieno recupero. Una beffa per i Leoni dell'Atlante che erano riusciti a rimanere in partita fino all'ultimo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Marocco-Iran. Foto: Shutterstock.com

Mondiali 2018 - Egitto-Uruguay 0-1 : Gimenez la sblocca allo scadere - i miracoli di El Shenawy non salvano i Faraoni : L’Uruguay ha sconfitto l’Egitto per 1-0 nella seconda partita dei Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) la Celeste ha trionfato con un gol di testa di Gimenez allo scadere, meritando ampiamente il successo per l’ampia mole di gioco prodotta: i sudamericani hanno schiacciato i Faraoni nella propria metà campo, hanno avuto cinque nitide occasioni da gol e soltanto uno straordinario El Shenawy era riuscito a salvare i ...

Nazionale - ce n’è una che va ai Mondiali : l’Italdonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni : Girelli, Salvai, Bonansea e via, tutte in Francia. C’è un’Italia che va ai Mondiali di calcio, quella femminile allenata da Milena Bertolini. Uno schiaffo ai tanto osannati colleghi ‘azzurri’ che invece guarderanno Russia 2018 dal divano. Non succedeva da vent’anni, ovvero dall’edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999, che la Nazionale femminile raggiungesse questo traguardo. Il passo decisivo per le ...