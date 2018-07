Mondiali | Boateng | “Loew deve restare alla guida della Germania”

calcioweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) Dopo l’amarezza per l’eliminazioneGermania daidi Russia per manoCorea del Sud, Jerome, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apicemia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ‘Welt am Sonntag’-. Insieme ai miei compagni voglio rappresentare la Germania che tutti conosciamo: una squadra forte”. Per quanto riguarda latecnica di Joachim Loew,si è schierato dparte del ct: “sicuramente continuare ad allenare la Nazionale. Loew ci ha dato delle indicazioni chiare che purtroppo non siamo stati bravi a mettere in pratica sul campo”. L'articolo: “Loew ...