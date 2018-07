Mondiali | Argentina eliminata | un tifoso lancia la tv dal balcone

Mondiali 2018 Russia - Argentina : Messi e Sampaoli - destini opposti. La situazione : Lascia o ci riprova? Il migliore del mondo ha passato oltre dieci minuti fermo vicino al cerchio di centrocampo a contemplare la disperazione dei compagni e la festa francese senza muoversi, con uno ...

Mondiali : Argentina via a uno a uno : ANSA, - ROMA, 1 LUG - La domenica triste dell'Argentina, sotto la pioggia di Mosca: musi lunghi e poche parole per la Nazionale Albiceleste, eliminata ieri da Russia 2018 a opera della Francia. Quel ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona difende Messi : 'Non è colpa sua. Argentina una squadretta' : ... "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

Mondiali 2018 Russia - Mbappé contro l'Argentina più veloce di Bolt? Ecco la verità : Che non sarà diventato l'uomo più veloce del mondo. Ma è sicuramente fin qui la saetta più folgorante di Russia 2018. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda tutti i video

E' la dodicesima ...

Mondiali : follia in Argentina dopo l’eliminazione - tifoso butta tv dal balcone [VIDEO] : Mondiali 2018– La sconfitta dell’Argentina contro la Francia ha creato un’enorme delusione tra i tifosi della Nazionale sudamericana, che dopo la qualificazione dai gironi agli ottavi in extremis, speravano di vedere la propria squadra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. follia in patria dove un supporter albiceleste ha gettato dal balcone la tv dopo la sconfitta di Messi e compagni. Tv buttata in strada: ...

Argentina fuori dai Mondiali di Russia 2018 - il tifoso butta la tv dal balcone : il VIDEO del gesto ‘estremo’ : L’amara sconfitta rimediata dall’Argentina contro la Francia ai Mondiali di Russia 2018 scatena l’ira del tifoso che butta la tv dal balcone La Francia ed in special modo Kylian Mbappé hanno steso ieri l’Argentina di Sampaoli. Una delusione grande per i tifosi della Nazionale sudamericana, che dopo la qualificazione dai gironi agli ottavi in extremis, speravano di vedere la propria squadra ai quarti di finale dei ...

Mondiali : Mascherano dà l’addio alla nazionale argentina : “Lascio la nazionale argentina, da oggi non sono più un suo giocatore ma solo un suo grande tifoso”. A dirlo, in lacrime per l’eliminazione da Russia 2018, è Javier Mascherano, uno dei veterani dell’Albiceleste, le cui prove in questo torneo iridato non sono state all’altezza della sua fama. “E’ stata una partita pazza – dice ancora Mascherano -, in cui abbiamo dato tutto ma non ce ...

Mondiali - Argentina eliminata. Sampaoli : “non dico se rimango” : “Ora non voglio rispondere a questa domanda, e posso solo dire che questo è il posto dove ho sempre desiderato di stare. Ma in questo momento la frustrazione è troppo forte per poter parlare”. Così il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli risponde a chi gli chiede se rimarrà sulla panchina dell’Albiceleste dopo il Ko contro la Francia. “E’ molto doloroso essere eliminati dal Mondiale – aggiunge Sampaoli ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina eliminata : da Icardi a Mbappé - ecco i meme più divertenti : Dopo la vittoria della Francia negli ottavi di finale del Mondiale, il web è stato invaso da una serie di meme ironici sull'eliminazione di Messi e compagni da Russia 2018. E c'è anche Icardi... MBAPP ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...