Mondiali 2018 Russia | la ' benedizione' dei rigori per il paese ospitante

Mondiali Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...