Mondiali 2018 | l’infortunio di Cavani è piuttosto serio Quasi certa l’assenza in

Risultati Mondiali 2018/ Diretta gol live score : si va ancora ai supplementari! (ottavi) : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score delle partite di oggi. La Russia fa fuori la Spagna: le Furie Rosse dominano ma non concludono, ai rigori passano i padroni di casa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:46:00 GMT)

Croazia-Danimarca 1-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Croazia-Danimarca, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 Russia - Argentina : Messi si prende una pausa. Ma quando tornerà? : Lascia o ci riprova? Il migliore del mondo ha passato oltre dieci minuti fermo vicino al cerchio di centrocampo a contemplare la disperazione dei compagni e la festa francese senza muoversi, con uno ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale 1 luglio 2018 : video e highlight : Spagna-Russia e Croazia-Danimarca sono i due ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 di domenica 1 luglio 2018: video e highlight Continuano le sfide dirette dei Mondiali Russia 2018. Domenica 1 luglio 2018 in campo altri due ottavi di finale. Quattro le squadre scese in campo alla ricerca di uno dei posti disponibile per passare ai quarti di finale. Riviviamo insieme i momenti più belli ed emozionanti delle due sfide dirette di domenica 1 ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna eliminata : Marc Marquez è una furia [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, la giornata di oggi ha regalato la clamorosa eliminazione della Spagna contro la Russia. Nel frattempo si è disputata anche la gara di MotoGp ad Assen, successo per Marc Marquez che allunga nella classifica piloti. Poi la delusione per il pilota spagnolo, dopo la gara il pilota leader del Mondiale ha seguito la partita in diretta, grande delusione e furia dopo i calci di rigore, il video pubblicato ha fatto il giro ...

Mondiali Russia 2018 – Croazia-Danimarca : lo spettacolo in tribuna [GALLERY] : Visi colorati, sciarpe e cori: nella gallery le foto più belle dei tifosi durante Croazia-Danimarca ai Mondiali di Russia 2018 Crozia-Danimarca è iniziata con due gol nei primi quattro minuti di gioco. Gli ottavi di finale, tra giocate da sogno ed eliminazioni sorprendenti, stanno regalando emozioni fortissime. In attesa di scoprire chi tra Croazia e Danimarca staccherà il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, in tribuna ...

Mondiali Russia 2018 – Spagna eliminata - Marquez furioso : urla e rabbia - la sconfitta fa malissimo [VIDEO] : Spagna eliminata dai Mondiali di Russia 2018: la reazione rabbiosa di Marc Marquez dopo la vittoria al Gp d’Olanda finisce sui social Giornata felice a metà per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha conquistato una strepitosa vittoria al termine di una gara pazzesca ad Assen, lasciandosi alle spalle i connazionali Rins e Vinales. Il campione del mondo in carica di MotoGp, appena finito il Gp d’Olanda, si è subito interessato ...