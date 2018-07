Molo Street Parade Spray al peperoncino su una settantina di ragazzi

Molo Street Parade 2018 - grande festa al porto. Show di Fedez / FOTO : Rimini, 1 luglio 2018 - Fuoco alla polveri dal tardo pomeriggio per la Molo , dopo la doppia anteprima andata in scena venerdì sera, con Eat Parade , e ieri alle 14, con il coloratissimo Holi Dance ...

Rimini. Fedez - capitano degli 80 dj della ' Molo Street parade'. Barche trasformate in consolle. : Nella spiaggia libera in piazzale Boscovich si alterneranno spettacoli, animazioni, musica elettronica con djs ed artisti nazionali ed internazionali, band che, faranno da colonna sonora alla ' ...

VIDEO : Molo Street Parade - la città si prepara al grande evento riminese. Ecco il programma : Nella spiaggia libera in piazzale Boscovich si alterneranno spettacoli, animazioni, musica elettronica con djs ed artisti nazionali ed internazionali, band che, faranno da colonna sonora alla '...

Tutto pronto per la Molo Street Parade - ecco il programma. Fedez super ospite : Non male per il dj più giovane al mondo: ci sarà anche Federico Gardenghi alla consolle dello stage Holi Dance Festival. Federico è una vera promessa del clubbing, grazie alla tecnica nel mixare e ...