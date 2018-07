Modric l' uomo ovunque La corazzata Croazia sogna come 20 anni fa

ilgiornale

: Un uomo in missione, un giocatore fuori dal comune. Impressiona a livello tecnico, a livello di intelligenza calcis… - calcio360_eu : Un uomo in missione, un giocatore fuori dal comune. Impressiona a livello tecnico, a livello di intelligenza calcis… - semino14 : Unreal, su Insta ci sono Modric e Kovacic che fanno le marchette al merch di Brozovic, con tanto di link in descriz… - marcom89 : RT @velfutbol: “è così a suo agio con il pressing che quando finta con l’avversario davanti, non cerca per forza di cose di saltare l’uomo… -

(Di domenica 1 luglio 2018) All'ormai ex Jugoslavia la Danimarca deve molto: la sua esclusione dall'Europeo 1992 segnò il ripescaggio e la clamorosa vittoria della Coppa degli scandinavi. Ecco che ogni volta che la nazionale biancorossa incrocia una squadra figlia della disgregazione slava c'è grande curiosità. L'ultima sfida per i danesi in ordine di tempo è stata quella con il Montenegro nelle ultime qualificazioni mondiali (un 1-0 a testa) mentre la partita con la- forse uno degli ottavi meno attesi della rassegna russa - torna oggi a Nizhny Novgorod dopo 14.Nel 1998, Mondiali di Francia, il miglior risultato di entrambe: semifinale e terzo posto all'esordio iridato per i "brasiliani dei balcani" che avevano in rosa gente del calibro di Boban, Suker (ora presidente della Federcalcio), Jarni e Stanic ma che poi però non sono mai riusciti ad accompagnare il proprio tasso tecnico a tornei memorabili ...