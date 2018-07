Miss Italia | sfilano le lombarde

Forza Italia Taranto replica presidente della ComMissione Bilancio del Comune - Dante Capriulo : ... non è vero come afferma l'uomo della maggioranza Melucci, che quei parametri vanno visti politicamente: le deficienze sono strutturali, e non c'è visione "politica" che tenga. Capriulo e tutta la ...

Cessione Milan : Rocco ComMisso arriva in Italia - le ultime anche sul mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...

Italiani armati - la legge italiana è già perMissiva : "Servono più controlli" : E' vivace il dibattito di questi giorni sulla legittima difesa: il ministro dell'Interno Matteo Salvini non esclude una nuova legge più permissiva e il 39% degli Italiani sembra essere favorevole all'introduzione...

Salvini : Italia chieda ministero economico in ComMissione Ue : Milano, 29 giu. , askanews, L'Italia deve chiedere un ministero di peso nella prossima Commissione europea, come quello economico e non gli esteri: lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini ...

Cessione Milan - ComMisso ha fretta di chiudere l’affare : il magnate in arrivo in Italia! : Cessione Milan, ancora importanti novità dal fronte Commisso, il magnate di origine calabrese si appresta ad acquistare la società rossonera Cessione Milan – Commisso-Yonghong Li, la trattativa per la Cessione del Milan al magnate di origine calabrese. Dopo il tira e molla dei giorni scorsi, adesso sembra che le parti si siano improvvisamente riavvicinate, portando ad una improvvisa accelerata nella serata di ieri. Rocco Commisso, ...

Milan : riprende la trattativa tra Li e ComMisso - atteso a giorni in Italia : Le parti sembrano essersi riavvicinate e il patron dei Cosmos punta a essere presente personalmente al Tas di Losanna

L'Italia chiederà una Missione Nato ai confini sud della Libia : La frase è scivolata via, tra una polemica con la Francia e l'ennesima bordata contro le Ong. Ma è in quella frase, pronunciata ieri da Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera, che c'è il salto di qualità dell'impegno italiano sul fronte Sud. A partire dalla Libia. Che Roma intendesse rafforzare il rapporto con Tripoli, attraverso un sostegno, in mezzi e uomini, alla Guardia costiera, l'HuffPost lo ...

Mara Venier conduce Domenica In / Video : "Sarà una trasMissione divertente - che doni serenità agli italiani" : Mara Venier conferma: "Condurrò Domenica In!" La conduttrice svela in anteprima come sarà la nuova edizione: "divertente, cercheremo di donare serenità agli italiani"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Spazio - Cugno - Tas - : Italia in evidenza con la Missione Exomars : Così Walter Cugno, vice presidente del settore esplorazione e scienza di Thales Alenia Space , Leonardo, , parlando del fondamentale contributo Italiano alle due missioni spaziali Exomars dell'Esa, a ...

Marte al tramonto : le foto mozzafiato della Missione Exomars riprese dalla telecamera italiana Cassis : Le immagini scattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System , Cassis, , svelate nel corso di un workshop organizzato dall'Agenzia Spaziale italiana , ASI, , mostrano il Pianeta rosso ...

'Mission : Impossible - Fallout' - ad agosto uscirà in Italia il sesto capitolo della saga : Mission: Impossible - Fallout uscira' nelle sale cinematografiche [VIDEO] Italiane il 29 agosto 2018. Il film, firmato da Christopher McQuarrie, è il sesto capitolo della fortunata saga che ha debuttato al Cinema nel 1996, con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Nella nuova pellicola, lo storico protagonista sara' affiancato da una squadra davvero speciale, formata da Alec Baldwin, Simon Pegg e Ving Rhames. Nel cast figurano anche Rebecca ...

CONSIGLIO EUROPEO/ Il piano Merkel-Macron spinge l'Italia al comMissariamento : In tema di unione monetaria il patto franco-tedesco è pieno di insidie per i Paesi ad alto debito. Ma in ballo c'è soprattutto in quale direzione vuole andare l'Europa. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:03:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. SavonaFINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi, di G. Pennisi

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA PRIMissIMA! Gli azzurri vanno in fuga su Spagna e Francia! : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasMissione dei film : “La Saga”. Si parte con Twilight : Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film, quella delle saghe. Saranno mandati in onda, tutte le sere, in prima serata delle saghe di film che hanno dei sequel e un racconto suddiviso in vari “capitoli”. Si inizierà nel caso specifico con la Saga di Twiligth dal 1° al 4 luglio con due episodi nel primo giorno e si proseguirà poi con gli altri negli altri giorni fino a che la saga non sarà completata. Italia 1: manda in onda ...