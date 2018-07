Milinkovic | la Lazio è pronta a trattare

Lazio - Parolo blinda tutti : 'Se Immobile va via - lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic' : In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: 'Immobile è in camera con me, non può mica ...

Milinkovic-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic spaventa i tifosi biancocelesti : le sue parole ‘profumano’ d’addio : Il centrocampista serbo ha parlato del suo futuro, spaventando i tifosi della Lazio circa un eventuale addio ai colori biancocelesti Mondiale finito, per Sergej Milinkovic-Savic è tempo di andare in vacanza per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo è seguito dai più grandi top club europei, Juventus compresa, avances che lusingano il classe ’95 e lo stuzzicano a cambiare aria. AFP PHOTO / ...

Lazio - Milinkovic : "Sto bene a Roma - non penso al mercato" : Il centrocampista biancoceleste allontana le voci relative a una sua imminente cessione: "Mi riposerò un po', poi tornerò a Roma. Sto lì con la Lazio, ho un contratto e sono felice così"

Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top"/ Calciomercato - il serbo : "Torno e parlo con la Lazio" : Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Milinkovic : 'Futuro? Torno e parlo con la Lazio. Juventus il top' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola VIDEO - I COLPI DI SMS CON LA MAGLIA DELLA LAZIO Lotito in ritiro, sette giorni di dieta «SMS? Spero di vederlo in ritiro»

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

Lazio : Immobile - spero Milinkovic resti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che ...

Lazio - le dichiarazioni di Milinkovic-Savic fanno ‘impazzire’ i tifosi : La Lazio si sta muovendo molto bene sul mercato, mossa importante nelle ultime ore, il club biancoceleste si candida ad essere grande protagonista con Simone Inzaghi in panchina. Il vero colpo di Lotito potrebbe essere… Milinkovic-Savic. “Sarei felice di restare a Roma, ho un contratto con i biancocelesti – ha dichiarato Milinkovic-Savic ai microfoni Mediaset – Ogni giorno leggo molte notizie sui giornali, io ora penso solo ...

Lazio - senti Milinkovic-Savic : “futuro? Ecco cosa dico…” : Milinkovic-Savic è tra i calciatori più chiacchierati di questo caldo calciomercato, il serbo riceverà tante proposte estive… Milinkovic-Savic è stato eliminato ieri dai Mondiali di Russia 2018, adesso potrà dunque godersi le meritate vacanze al termine di un’annata massacrante. Incombe però il calciomercato, con tante voci sul suo conto. Qualche parola sul futuro l’ha detta il diretto interessato ieri dopo la gara con il ...

Lazio - Milinkovic : "Futuro? Dopo il Mondiale vedremo" : Il centrocampista serbo interviene Dopo la gara della sua Nazionale: "Io ora sono qui al Mondiale, non penso a quello che farò Dopo"

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Lazio - Inzaghi va all'attacco al di là di Milinkovic : E se l'erede di Milinkovic fosse un trequartista o un attaccante? La domanda presto potrebbe essere retorica ovvero con una risposta scontata. Grazie a una Lazio sempre più a trazione anteriore. ...