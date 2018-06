Milano sperimenta i risciò turistici

Milano come Pechino - parte la sperimentazione dei risciò per i turisti : Avranno percorsi definiti all'interno dell'area C e aree per la sosta in piazza Duomo, largo Cairoli, piazza Cordusio e piazza San Babila. Il Comune prepara il bando per il test di 24 mesi

Milano : parte la sperimentazione dei risciò turistici (2) : (AdnKronos) - L’amministrazione milanese individuerà percorsi definiti nel centro storico, luoghi di interesse turistico, artistico e paesaggistico e saranno definite alcune aree strategiche per la sosta dei tricicli come piazza Duomo, largo Cairoli, piazza Cordusio e piazza S. Babila. I progetti sa

Milano : parte la sperimentazione dei risciò turistici : Milano, 29 giug. (AdnKronos) - Valorizzare il territorio, migliorare e diversificare l’offerta turistica e incentivare la mobilità alternativa e sostenibile: i velocipedi a propulsione muscolare e con pedalata assistita, i cosiddetti 'risciò', sono una risposta perfetta per muoversi in centro lungo

Il metrò di Milano diventa contactless - sui tornelli è spuntato il pos : via alla sperimentazione : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali