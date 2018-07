Milano | ragazzo di 19 anni accoltellato dopo la dicoteca | è in gravi condizioni

Milano - ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla discoteca : è molto grave : È successo domenica mattina, verso le 5. Probabilmente dopo una lite. Il giovane è stato soccorso e portato ala Niguarda: le sue condizioni non sono buone

Milano - ragazzo spagnolo trovato agonizzante sui binari : ''Fu un incidente. Lui era molto ubriaco'' : IL 30 aprile 2017 era stato ri trovato all'alba sul binari o della stazione Garibaldi, sdraiato, dal macchinista di un treno che riesce a frenare in tempo e a non travolgerlo

Milano - ucciso un ragazzo di 21 anni dopo notte di alcol e coca. Arrestato un amico : Omicidio a Milano: un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso nella notte - in base a una prima ricostruzione della polizia - da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada dopo una serata ad alcol e cocaina.Villa, che era insieme alla propria compagna, ha accoltellato all'addome Lorini, che ha tentato inutilmente di difendersi con una livella. Trasportato all'ospedale San Raffaele il giovane è morto ...