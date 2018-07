Milano | picchia la moglie perché vuole togliere il velo | arrestato

Milano - fermato a un controllo : picchia e morde i poliziotti : Il giovane, irregolare con precedenti penali, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Milano : picchia la compagna e il figlio di un anno - arrestato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un uomo, G.C.M.J., cittadino peruviano di 25 anni, per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna a Rho (Milano). Gli agenti del commissariato sono intervenuti in un appartamento in piazza San Vittore dove hanno trovato la donna, 22 anni,

Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biglietto - 4 arrestati : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Sono saliti sull'autobus senza biglietto, si rifiutano di scendere e malmenano due autisti. Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano. Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e

Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biglietto - 4 arrestati : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Sono saliti sull’autobus senza biglietto, si rifiutano di scendere e malmenano due autisti. Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano.Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e si è recata in piazza della Vittoria, dov’era avvenuto il fatto. Sul posto erano presenti le vittime, entrambi 45enni, autisti della ...

Borsa - Milano in picchiata. Spread risale a 233 punti : Bancari sotto pressione a Piazza Affari. Gli analisti predicano cautela, anche l'euro torna sui minimi da 6 mesi

Vegano insultato e picchiato a Milano - l'aggressore 18enne studia da cuoco : ai domiciliari : Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, gli altri tre sono stati rimessi in libertà per non aver commesso il fatto. Si cerca un quinto ragazzo. La...

Milano - insultano e picchiano i clienti di un ristorante vegano : arrestati 4 studenti : “Vegani di m…”, “fate schifo”, “che c… state mangiando?”, hanno urlato a due fratelli che stavano cenando seduti ai tavolini esterni di un ristorante di viale Monte Nero, a Milano. Offese gratuite e prolungate che hanno portato uno dei diretti interessati, 32 anni, a raggiungere il gruppo, formato da cinque ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Appena girato angolo, l’uomo è stato aggredito con calci ...

Milano - urta specchietto : picchiato con mazza da baseball/ Ultime notizie : 57enne è grave : Milano, urta specchietto: picchiato con mazza da baseball. Le Ultime notizie: 57enne è grave, l'aggressore è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato per tentato omicidio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:39:00 GMT)

