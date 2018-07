Milano | Niccolò Bettarini accoltellato vicino a una discoteca | quattro sospettati

Niccolò Bettarini ferito ferito fuori da discoteca a Milano - quattro sospettati : Niccolò Bettarini, 19 anni, uno dei figli dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura è stato accoltellato all'alba di domenica al culmine di una lite nei pressi della discoteca ...

Milano - lite vicino a discoteca : accoltellato Niccolò Bettarini | "Voleva sedare rissa" | Quattro sospettati : Il figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura è stato aggredito dopo aver lasciato un locale domenica mattina. Secondo la ricostruzione, sarebbe intervenuto per sedare una rissa ma avrebbe avuto la peggio. Sospettate Quattro persone

Niccolò Bettarini accoltellato all'uscita di una discoteca a Milano : parlano Simona Ventura e Stefano Bettarini : UPDATE - Simona Ventura e Stefano Bettarini rilasciano una nota congiunta per rassicurare sulle condizioni di salute del figlio e ringraziano i medici e gli inquirenti. “Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura (2) : (AdnKronos) – Tutto è sembrato rientrare, ma poi è scattato un altro allarme: il gestore viene avvertito che un centinaio di metri più avanti, sempre in viale Alemagna, c’è un’altra lite e avvisa la polizia: “stiamo parlando di circa 250 metri” dall’ingresso. nessuna telecamera, da quanto si apprende, ha ripreso la dinamica dell’aggressione al 19enne figlio dell’ex coppia celebre. ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. “Non è successo nulla nel locale”, spiega all’Adnkronos, il gestore Roberto Cominardi. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è rimasto tranquillamente dentro fino ...

Milano : Niccolò Bettarini accoltellato per difendere un amico : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, sarebbe stato accoltellato davanti all’Old Fashion di Milano per difendere un amico. E’ quanto trapela dalle prime testimonianze che vengono raccolte in questura. Il diverbio sarebbe nato all’interno del noto locale in viale Alemagna dove il figlio della Ventura sarebbe intervenuto per difendere un ...

Milano : accoltellato Niccolò Bettarini - indagine per tentato omicidio : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata nel ...

Milano : accoltellato Niccolò Bettarini - indagine per tentato omicidio : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata ...

Niccolò Bettarini accoltellato a Milano - il messaggio di Simona Ventura su Instagram : Simona Ventura rompe il silenzio carico di tensione e lascia un messaggio su Instagram per tranquillizzare tutti i fan:

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura accoltellato in discoteca a Milano : Chi è Niccolò Bettarini , accoltellato all'alba a Milano e ricoverato in gravi condizioni. Primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini in principio voleva seguire le orme del papà e ...

Milano : Niccolò accoltellato più volte - non è in pericolo di vita : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, è stato accoltellato più volte alle braccia, o meglio “nella parte alta del corpo”, ma sul numero di coltellate gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano: “E’ preferibile dire alcune piuttosto che nove o sette, visto non abbiamo ancora il referto” dell’ospedale Niguarda, dove ...