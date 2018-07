Milano : Niccolò accoltellato più volte - non è in pericolo di vita : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex terzino Stefano, è stato accoltellato più volte alle braccia, o meglio "nella parte alta del corpo", ma sul numero di coltellate gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano: "E' preferibile dire

Milano : testimone - aggressori Niccolò erano degli animali : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - "erano degli animali". Non trova un'altra espressione uno dei giovani che ha assistito all'aggressione di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, accoltellato all'alba vicino all'Old Fashion a Milano. Il ragazzo è stato ascoltato negli u

Milano : Niccolò accoltellato più volte - non è in pericolo di vita : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, è stato accoltellato più volte alle braccia, o meglio “nella parte alta del corpo”, ma sul numero di coltellate gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano: “E’ preferibile dire alcune piuttosto che nove o sette, visto non abbiamo ancora il referto” dell’ospedale Niguarda, ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura accoltellato in discoteca a Milano : Poi la virata verso il mondo dello spettacolo e dei social. Al momento ha rifiutato di partecipare ai reality, in particolare al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi, anche per volere dei genitori. ...

