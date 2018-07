Milano | lite vicino a discoteca | grave il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Milano - 19enne accoltellato fuori da una discoteca/ Ultime notizie - Via Alemagna : gravissimo forse dopo lite : Milano, 19enne accoltellato fuori da una discoteca: le Ultime notizie e le indagini iniziate dopo l'aggressione in Via Alemagna. gravissimo il giovane colpito dopo probabile lite(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Sono in tutto dieci le persone arrestate nell’ambito di un’articolata operazione antidroga culminata stamane con un blitz al quartiere Satellite di Pioltello, nell’hinterland milanese. Coinvolti 40 uomini, 20 agenti della polizia locale di Pioltello e altrettanti colleghi della polizia locale di Milano, che poco dopo le 6 di questa mattina hanno fermato sei persone di origine nordafricana, ...

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti (2) : (AdnKronos) – Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stata sequestrata una ingente somma di denaro. Anche a queste persone è stato notificata in carcere la notizia del fermo giudiziario per ...

GNB 2018 : tre giorni al Politecnico di Milano per fare il punto sul settore della bioingegneria : Quali sono le sfide future della bioingegneria? Oggi l'informatica e la scienza dei materiali consentono di stampare oggetti tridimensionali e questi potrebbero essere costituiti anche da cellule. I ...

Estate Milano 2018. Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico : Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico di Milano per far vivere durante i mesi estivi la piazza Leonardo da Vinci.

Femminicidio a Milano - 41enne uccide la compagna/ Ultime notizie - lite furiosa scoppiata per gelosia : Femminicidio a Milano, 41enne uccide la compagna, una coltellata al petto fuori dalla discoteca Phat Club: arrestato un 49enne nato nella Repubblica Dominicana(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Milano - uccide la compagna con una coltellata al petto dopo una lite : Un uomo di 41 anni, dominicano, ha ucciso con una coltellata al petto la compagna, una donna di 49 anni, ecuadoriana. È successo questa mattina, poco prima delle 6, vicino a via Pezzetti a...

Classifica università - Politecnico di Milano migliore ateneo italiano/ Nel mondo è dominio Usa - avanza la Cina : Le 30 università italiane tra migliori al mondo, la Classifica: nostro paese tra i più meritevoli e questo è sicuramente argomento di vanto per quanto riguarda la cultura internazionale.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:12:00 GMT)

Politecnico di Milano migliore ateneo italiano La classifica|Il grafico : Nella classifica Qs 2019 quattro italiane tra le migliori 200, in continua crescita da anni. Dominano gli Usa. Storico sorpasso di Oxford su Cambridge. Avanza la Cina

Università - Politecnico di Milano al top : è la migliore posizione mai raggiunta da un’italiana : La prima tra le Università nazionali, ormai da quattro stagioni, è il Politecnico di Milano, che raggiunge la posizione numero 156 in una graduatoria che conta ben 863 accademie nei cinque continenti considerate dal Qs World University Rankings. È il miglior risultato di un'Università italiana di sempre.Continua a leggere

Università - Politecnico di Milano al top tra le italiane : Londra, 6 giu. – (AdnKronos) – La quindicesima edizione del QS World University Rankings, pubblicato da QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell’analisi del settore universario, conferma il Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston la migliore Università al mondo per il settimo anno consecutivo, superando Harvard, che ha detenuto questo ambito titolo per sei edizioni. Gli Stati Uniti ...

