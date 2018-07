Milano | lite vicino a discoteca | accoltellato Niccolò Bettarini | Voleva sedare

Lite fuori da una discoteca - il figlio di Simona Ventura ferito con nove coltellate a Milano : Il ragazzo, 19 anni, è intervenuto per aiutare un amico. La mamma sui social: "Volevo rassicurare tutti, Niccolò non è in pericolo di vita". I testimoni sugli aggressori: "Erano animali, si sono accaniti contro il 'Betta'"

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura (2) : (AdnKronos) – Tutto è sembrato rientrare, ma poi è scattato un altro allarme: il gestore viene avvertito che un centinaio di metri più avanti, sempre in viale Alemagna, c’è un’altra lite e avvisa la polizia: “stiamo parlando di circa 250 metri” dall’ingresso. nessuna telecamera, da quanto si apprende, ha ripreso la dinamica dell’aggressione al 19enne figlio dell’ex coppia celebre. ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. “Non è successo nulla nel locale”, spiega all’Adnkronos, il gestore Roberto Cominardi. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è rimasto tranquillamente dentro fino ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura (2) : (AdnKronos) - Tutto è sembrato rientrare, ma poi è scattato un altro allarme: il gestore viene avvertito che un centinaio di metri più avanti, sempre in viale Alemagna, c'è un'altra lite e avvisa la polizia: "stiamo parlando di circa 250 metri" dall'ingresso. nessuna telecamera, da quanto si apprend

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. "Non è successo nulla nel locale", spiega all'Adnkronos

Milano - accoltellato il figlio di Bettarini e Simona Ventura dopo una lite in discoteca : è grave! : Niccolò Bettarini è stato vittima di un accoltellamento fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano: tutti i dettagli sull’accaduto-- Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. A riportarlo è La Repubblica, che parla di un accoltellamento (nove coltellate) fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano nella notte tra ieri ed oggi. Il proprietario ...

Milano - lite vicino a discoteca : grave il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : Milano, lite vicino a discoteca: grave il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini Milano, lite vicino a discoteca: grave il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini Continua a leggere L'articolo Milano, lite vicino a discoteca: grave il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini proviene da NewsGo.

Milano - 19enne accoltellato fuori da una discoteca/ Ultime notizie - Via Alemagna : gravissimo forse dopo lite : Milano, 19enne accoltellato fuori da una discoteca: le Ultime notizie e le indagini iniziate dopo l'aggressione in Via Alemagna. gravissimo il giovane colpito dopo probabile lite(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti (2) : (AdnKronos) - Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stat

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Sono in tutto dieci le persone arrestate nell’ambito di un’articolata operazione antidroga culminata stamane con un blitz al quartiere Satellite di Pioltello, nell’hinterland milanese. Coinvolti 40 uomini, 20 agenti della polizia locale di Pioltello e altrettanti colleghi della polizia locale di Milano, che poco dopo le 6 di questa mattina hanno fermato sei persone di origine nordafricana, ...

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti (2) : (AdnKronos) – Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stata sequestrata una ingente somma di denaro. Anche a queste persone è stato notificata in carcere la notizia del fermo giudiziario per ...

GNB 2018 : tre giorni al Politecnico di Milano per fare il punto sul settore della bioingegneria : Quali sono le sfide future della bioingegneria? Oggi l'informatica e la scienza dei materiali consentono di stampare oggetti tridimensionali e questi potrebbero essere costituiti anche da cellule. I ...

Estate Milano 2018. Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico : Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico di Milano per far vivere durante i mesi estivi la piazza Leonardo da Vinci.

Femminicidio a Milano - 41enne uccide la compagna/ Ultime notizie - lite furiosa scoppiata per gelosia : Femminicidio a Milano, 41enne uccide la compagna, una coltellata al petto fuori dalla discoteca Phat Club: arrestato un 49enne nato nella Repubblica Dominicana(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:56:00 GMT)