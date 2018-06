Milano da record | il metrò è contactless

Milano - Brera scala la classifica dei musei più amati : 2017 record con 373mila visitatori. E a ottobre apre il caffè : Ottavo in Italia fra gli statali, subito dopo il Cenacolo. L'incremento in un anno è stato quasi del 9%. In aumento anche la raccolta fondi dai privati: da 400 a 600mila euro. Il direttore Bradburne: "Se un visitatore esce dal museo senza aver imparato nulla, la nostra missione...

Milano - Brera scala la classifica dei musei più visitati : un 2017 record con 373mila visitatori. E a ottobre apre il caffè : Ottavo in Italia fra gli statali, subito dopo il Cenacolo. L'incremento in un anno è stato quasi del 9%. In aumento anche la raccolta fondi dai privati: da 400 a 600mila euro. Il direttore Bradburne: "Se un visitatore esce dal museo senza aver imparato nulla, la nostra missione...

SPINA BIFIDA CURATA NELL'UTERO/ Intervento da record a Milano - ma dal Policlinico trapela cautela : SPINA BIFIDA CURATA NELL'UTERO, a Milano il primo Intervento rivoluzionario d'Europa. Ad annunciarlo è la Fondazione Irccs che sottolinea le operazioni di due feti alla 25ma settimana.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Spina bifida - a Milano intervento record in utero su 2 feti : è il primo in Europa : Per confermare il successo dell'operazione bisognerà attendere la fine della gravidanza, prevista per i primi giorni di settembre

La canna più lunga del mondo è italiana/ Video - a Milano spinello da record : 33 metri e due kg di marijuana : La canna più lunga del mondo è italiana, Video, a Milano spinello da record: 33 metri e due kg di marijuana. Superato il precedente record di 30 metri che apparteneva agli USA(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:13:00 GMT)

Canna più lunga del mondo a Milano - è record. Si rolla spinello da 33 metri : Nella giornata di domani giovedì 24 Maggio si tenterà di entrare nel Guinness dei Primati a Milano come la realizzazione di un joint contenente circa 2 kg di Cannabis legale. Per la realizzazione di ...

Piano City Milano chiude un'edizione da record : oltre 100mila presenze : Milano, 21 maggio 2018 - oltre 470 concerti e più di 500 pianisti. Si è chiusa ieri sera, con un concerto di Vinicio Capossela, la settima edizione di Piano City Milano che ha fatto registrare oltre ...

Ricetta Milano : una tavolata da record per l'incontro tra le culture : Il banchetto dal mattino sarà, così, allestito per accogliere gli ospiti che provengono da tutti i mondi della città, dalle multinazionali al mondo dell'artigianato, da startup a centri di ricerca, ...

Milano - bomba d’acqua a Legnano : strade come fiumi/ Video - grandine record : Sala - “piano emergenza idrica” : bomba d’acqua a Milano: Legnano allagata, Seveso monitorato. Video, grandine come neve e automobilisti bloccati, è successo nella serata di ieri nella periferia nord del capoluogo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:10:00 GMT)

BOMBA D’ACQUA A Milano : LEGNANO SOMMERSA - SEVESO MONITORATO/ Video - grandine e nubifragi dopo un aprile record : BOMBA D’ACQUA a MILANO: LEGNANO allagata, SEVESO MONITORATO. Video, grandine come neve e automobilisti bloccati, è successo nella serata di ieri nella periferia nord del capoluogo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:25:00 GMT)

Viaggi & Turismo - Ryanair : record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...